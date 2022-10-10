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Giriş Tarihi: 11.10.2022 01:02

PSG'nin sahiplerinden Braga çıkarması!

PSG’nin sahiplerinden Braga çıkarması!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i de içinde bulunduran Qatar Sports Investments, Portekiz ekibi Braga'nın azınlık hisselerini satın aldı.

Dünyanın önde gelen birçok spor markası ve işletmesinin arkasındaki yatırım grubu olan Qatar Sports Investments, Olivedesportos ile yaptığı anlaşma sonucunda Sporting Clube de Braga'nın hisselerinin %21.67'sini satın alarak Portekiz ekibine ortak olduğunu açıkladı.

Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários "CMVM") ve piyasaya açıklanan hisse satın alma anlaşması, belirli satış koşullarına tabi olarak önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak.

1921'de kurulan Sporting Clube de Braga, Portekiz futbolunun en üst kademesinde mücadele eden erkek ve kadın takımıyla Portekiz'de görkemli bir tarihe ve mirasa sahip. Erkek takımıyla 1975'ten beri Primeira Liga'da mücadele eden Braga, ilk 9 hafta itibarıyla 3. sırada yer alıyor. İstikrarlı yapısıyla ligi genellikle ilk 4'te bitirmesiyle öne çıkan Braga, altyapısıyla da Portekiz'in lider ekiplerinden biri haline geldi.

Qatar Sports Investments'ın Paris Saint-Germain'i satın aldığı dönemde Fransız ekibi, 70 milyon Euro değerindeki yerel bir futbol kulübüyken; bağımsız olarak lider bir yaşam tarzı markası oluşturarak dünya spor ve eğlence sektöründe dijital alanda yaptıklarıyla yıllar içinde en çok takip edilen işletmelerden birine dönüştü ve milyarlarca dolarlık bir değere ulaştı.

Erkek, kadın ve genç futbol, hentbol, judo ve e-spor branşlarının en iyisi profesyonel takımlarıyla da küresel bir spor kulübü haline geldi. Sporting Clube de Braga Başkanı Antonio Salvador, Qatar Sports Investments'ın sıra dışı tecrübesi sayesinde Braga'nın da potansiyelini ortaya çıkartacağını düşündüğünü ifade etti.

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PSG'nin sahiplerinden Braga çıkarması!
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