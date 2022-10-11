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Giriş Tarihi: 11.10.2022 22:32

Haaland'sız City 1 puana razı oldu! İsrail'de sürpriz gece...

AA
Haaland’sız City 1 puana razı oldu! İsrail’de sürpriz gece...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası, 2 maçla başladı. G grubunda Kopenhag'a konuk olan Manchester City sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, H grubunda evinde Juventus'u ağırlayan Maccabi Haifa 2-0 kazanmasını bildi. İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası, 2 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, G ve H gruplarında birer maç yapıldı.

G Grubu'nda lider Manchester City, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'in 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Sergi Gomez 30. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadı.

H Grubu'nda ise İsrail'in Maccabi Haifa takımı, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u Omer Atzili'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi takım, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra ilk galibiyetini elde ederken, Juventus son altı maçındaki dördüncü yenilgisini aldı.

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Haaland'sız City 1 puana razı oldu! İsrail'de sürpriz gece...
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