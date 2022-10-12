Altay’ın arkasında Neuer mi var!

İSMAEL TIPKİ TUDOR GİBİ!

SİZ ÇALAMIYORSANIZ GİTARIN SUÇU NE?

TRABZON'UN TEK İHTİYACI İYİ BİR GOLCÜ

F.Bahçe'nin Altaydışında alternatifi yok. Oyuncuyu bir maçladeğerlendirmek de en büyük hata.Altay bunlardan ders almayı başaran birkarakter. Karagümrük maçı tüm takımın 'havayagirdiği' öz güven patlaması yaşadığı ve bununfaturasını da 4 gol yiyip ödediği bir mücadeleoldu. Muhakkak ayakları tekrar yere basacaktır.Takım arkadaşlarırakiplerine sırtı dönük topa vurduracak,arkalarına adam kaçıracak ve suçlu Altay olacak…! F.Bahçe'nin şampiyonluğahasret olduğu yıllarda ayarsız ve küstaheleştiri diliyle reyting yakalayanlar, bu sezongalibiyetlerde yatağın altına gizlenirken, popülaritelerisürdürebilmek için kendilerine Altay'ıkurban seçtiler.Takım savunmasını doğru yapmazsanız kalerakibe büyük görünür. Evet, Altay bir Musleradeğil ama Muslera da Altay'ın yaşında bildiğimizMuslera değildi. F.Bahçe camiası kalecisini sosyalmedya şarlatanlarına kurban vermemeli.Altay'ın geçen sezondagördüğümüz kahramanlığını bu senegöremedik. Sorun Altay'da mı, aşırıöz güvende mi, kaleci antrenöründemi bilemem ama bir sorunolduğu ortada. Sorgulanmasıgereken konu, geçen seneAltay sakatlanınca faturasıağır olmuş ve İrfan CanEğribayat takviyesi yapılmıştı.Rotasyonlarıyla alkışalan Jesus'un Altay bu kadarformsuzken İrfan Can'ı rotasyonasokmaması enteresan.Birkaleci tek başına gol yemez. 3'lü defans tercihi ,Gustavo'nun ağır kalışı, Szalai'nin hataları amadaha önemlisi savunmayı da iyi bilen Alioskive Ferdi'nin olmaması da yenilen 4 goldeetkili. Bir takım 5 atıp 4 gol yiyerek kazan-ıyorsa Jesus eleştirilmez ama puan cetveliciddi sorgulama ve uyarı içeriyor!KaleciAltay'ı günah keçisi ilan etmeyeçalışanlar bence iyi niyetlideğil. İlk golde çalımı yiyenSzalai, Borini'nin dönmesineve şut atmasına izin verenHenrique suçlu değil,bütün hata Altay'da öylemi?Kalededeğişime gitmekisteyenlerin hedefibence F.Bahçe'nin içinikarıştırmaktır.Öncelikle Altay'ın yedeğinde tam anlamıyla güvenebileceğim bir ikinci kaleci yok.Kulüplerimizin taraftarları skor kötü olunca hemen protesto yapıyorlar. Bundan vazgeçilmeli.Sorun topladığı puanlardadeğil, problem süreçten kaynaklanıyor,Giresun'daki galibiyetin arkasında '1 cm'likofsayt çizgisi' var. Beşiktaş'ın oyununun güçlüolmadığının herkes farkında. Üstelik iyi kadroyarağmen bunlar yaşanıyor.İsmael'insistemi göze hoş gelen bir oyun amasonuç alamadığında çare de üretmiyor.Giresun'da da koca bir ikinci yarıyırakibe emanet ettiler. Büyük takım oyununa dönmezlersesonuç olarak istikrarı da yakalayamayacaklar.İsmael için hermaç papatya falı açılacak.Lighenüz tam ısınmadı, lider olmanın ya da ikinci sırayayerleşmenin övgüsünün her takım için geçersiz olduğunudüşünüyorum.Özellikle Necip'i ve kaleci Ersin'i hedefgösterecek hareketleri hiç hoş değildi.Bizdeher şey neticelere göre yapılıyor.Beşiktaş 3 maç üst üste puan kaybedince eleştiriler yoğunlaştı.İlk başlangıç ise Alanya deplasmanıydı. Ama teknikdirektörleri ağır eleştirmek için vakit erken.Bende bir şey sorayım; F.Bahçe, 3 puanla ligin dibindekiÜmraniye karşısında beraberliği uzatma bölümünde buldu.Karagümrük maçında da galibiyeti yine uzatmada kurtardı.Bu son saniye golleri olmasa Ümraniye maçını kaybedipKaragümrük ile berabere kalacaktı. Bunları göz önündebulundurmak gerek.İsmael'in eleştirisi, puan eleştirisideğil. Jesus'un övgüsü de puan övgüsü değil. İstatistik ,bize bütün fotoğrafı göstermez. 9 maç 18 puanla AdanaDemirspor, Konya, Beşiktaş ilk üçü paylaşıyor. Ama 1'erbayla Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray 8 maç 17 puanlaarkadan geliyor. İlk 7'de puanlarda neredeyse fark yok. Amaövgüde uçurum var.Bu işte bir orantısızlık var.Kabul ama asıl belirleyici olan umut vadetmek ve güven ve-rmek.İsmael o kadar gelgitler yaşadı ve yaşatıyorki taraftarın sarsılmaması elde değil.Beşiktaş taraftarı,Valerien İsmael'in adının yanına soru işaretini3-0'dan 3-3'e gelen Alanya maçının ikinciyarısında rakip topa yüzde 84 sahip olduğundakoydu. Vodafone Park'ta Başakşehir veFenerbahçe derbisinde kaybedilen 5 puanise o soru işaretininardındangelen iki önlem.İsmael'in ön alandaistediği presitakımı ikinci yarılarayayamıyor vetaraftarı memnun etmiyor.Redmond ve Dele Alli gibi isabetsiztransferle kenarda unutulan Cenk vesezon başına göre daha az top alanWeghorts. Şenol Güneş ismi sürekligündemde. Bu bana G.Saray'dakiIgor Tudor-Fatih Terim döneminihatırlatıyor. Trabzonspor maçındaIsmael, "Tudor mu?" göreceğiz.Yayıncı kuruluştakiprogramda eski kadın hakem ve MHK üyeliğiyapmış Sayın Lale Orta, VAR ile ilgili şu mükemmelyorumu yaptı: "TFF'nin ve MHK'nin bu yorumdan bir dersçıkarması gerekir. Çünkü VAR, hakimlik göreviniyapıyor. Ben de VAR'da görev yapan insanlarıiş bulunmuş kişiler olarak görüyorum. Görevverilmeyen Halil Umut Meler, Mete Kalkavangibi hakemler VAR'a destek için görev almalı.Mevcut VAR'ın yönetiminin VAR'a ihtiyacı var.VAR artık UEFA'nınorganizasyonları ve üst düzey liglerin hepsindeuygulanıyorsa bizde böyle bir şeyin gündemealınması bile mümkün değil.Buradakulüplerin şikâyeti sistem değil,bu pozisyonları yorumlayacakhakemler konusunda olmalı.Türk takımlarının Avrupa'daoynadığı maçlardaki hakemlerigördüğümüz zamannasıl eksik olduğunu daanlıyoruz. Hepimizinkafasını rahatlatacakformül, kulüplerinanlaştığı maçlardayabancı hakem formülüdür.Cebinde parası olup Fender marka gitarı alan herkes iyi gitarist olsaydı, iyi müzisyenliğin bir anlamı olmazdı. VAR dediğin, kullanmasını bilmen gereken bir teknoloji. O odaya oturttuğunuz VAR teknisyeninden, hakemlerine kadar herkes işinin ne kadar ehli? Sahadaki hakemlere baktığımızda VAR odasındakilerin neden mükemmel olmaları gerektiğini düşünüyoruz ki! VAR bugün var yarın YOK diyebileceğiz bir parçası değil artık bu oyunun. Siz çalamıyorsanız, çalmak için yeterli çalışmıyorsanız Fender gitarın suçu ne!VAR, UEFA ve dünya futbolu için büyük devrimdir.38 yıl sonra şampiyonlukgetiren bir oyuncu grubu protesto edilmez.Trabzonspor şampiyonluğun mental yorgunluğunutaşıyor.Ayrıca tribünlerin boşluğunabaktığımız zaman taraftar da aynı coşkuda değil.Trabzonspor taraftarının protestosu yaşanan problemleridaha da büyütür. Geçen sezonu hatırlayıponlara sezona kupayla başlayan (Süper Kupa) butakımı desteklemelerini tavsiye ederim.Avcı, yüzde 100haklı. Taraftarların oyuncuları çıkarken yuhalamalarınınkime faydası var. Bu öfkeler veeleştiriler sadece eleştirilen futbolcuyu yıkmaz,diğer oyuncuların daduygusuna kapılmasınaneden olur. Avcı, Trabzonspor'u toplamakistiyorsa belirlediği bir 11'i fazla değişikliğegitmeden oynatmaya özen göstermelidir.Taraftarlarıntakımlarına destek vermeleri lazım.Bilhassa maç içinde yapılan protestolartakımlarına zarar veriyor.Daha ligde hiçbir takımınyarışta kaybettikleri birşey yok.Gaziantep veKayseri maçlarındaçok zor kazandılar. Şuanda en büyük problem,kariyerli bir santrforolan Gomez'in güçsüzlüktendolayı formsuzluğu.Şampiyon olup oynattığıoyunla çıtayı belirleyen Abdullah Avcı, şimdi o oyununyakınından geçmeyince elbette ki sürdürülebilirbaşarı isteyen taraftar bunu sorgular ve tepkisini sahayayansıtır. Monaco maçı sonrası rotasyon yapmayan,Hamsik'i oyundan alan, ayakta duracak hali olmayanYusuf Yazıcı'ya forma veren, beklerinden verim alamayanAvcı, elindeki bütün hücumcuları sahaya sürüp golarıyorsa kendi kariyerine tekziptir bu. Çok değil, dörtsezon önce Başakşehir'de 3 santrforunu kenardaoturtup şampiyonluk yarışı veren bir teknik adamınbugünden sonra bulacağı bir çözüm olmalı.Taraftar protesto ileduygularını dışa vurdu. Ancak bu kadar başarıdansonra takıma ve hocaya daha çok kredisağlanmalıydı. Şampiyonluk, kutlama derkenduygular Everest'in tepesine çıktı. Ardındanönce Şampiyonlar Ligi, ardından ligdeki türbülansen çok taraftarın duygularını alaboraetti. Ama çıkış yolu sabretmekten ve takımadestekten geçiyor. Visca'nın sakatlığı veNwakaeme'nin gitmesi kadar Maxi Gomez,Eren ve yeni transferin önemli bölümügeçen seneki seviyenin çok altında kaldı.Trabzon'un tek ihtiyacısabit ve iyi bir golcü.