Altay’ın arkasında Neuer mi var!

SORU: Fenerbahçe'de Altay, yediği4 gol sonrası çok eleştiri aldı. Tek suçluAltay mı yoksa defans kurgusu mu hatalı?Jesus kalede değişime gitmeli mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'nin Altaydışında alternatifi yok. Oyuncuyu bir maçladeğerlendirmek de en büyük hata. Gençoyuncuların performans eğrilerinde butür iniş-çıkışlar olacak. Bu hayatın gerçeği.Altay bunlardan ders almayı başaran birkarakter. Karagümrük maçı tüm takımın 'havayagirdiği' öz güven patlaması yaşadığı ve bununfaturasını da 4 gol yiyip ödediği bir mücadeleoldu. Muhakkak ayakları tekrar yere basacaktır.
BÜLENT TİMURLENK: Takım arkadaşlarırakiplerine sırtı dönük topa vurduracak,arkalarına adam kaçıracak ve suçlu Altay olacak…Ne güzel dünya! F.Bahçe'nin şampiyonluğahasret olduğu yıllarda ayarsız ve küstaheleştiri diliyle reyting yakalayanlar, bu sezongalibiyetlerde yatağın altına gizlenirken, popülaritelerisürdürebilmek için kendilerine Altay'ıkurban seçtiler. Altay'ın arkasında bekleyenİrfan Can, "Manuel Neuer ya daTer Stegen de bizim mi haberimiz yok!Takım savunmasını doğru yapmazsanız kalerakibe büyük görünür. Evet, Altay bir Musleradeğil ama Muslera da Altay'ın yaşında bildiğimizMuslera değildi. F.Bahçe camiası kalecisini sosyalmedya şarlatanlarına kurban vermemeli.
FATİH DOĞAN: Altay'ın geçen sezondagördüğümüz kahramanlığını bu senegöremedik. Sorun Altay'da mı, aşırıöz güvende mi, kaleci antrenöründemi bilemem ama bir sorunolduğu ortada. Sorgulanmasıgereken konu, geçen seneAltay sakatlanınca faturasıağır olmuş ve İrfan CanEğribayat takviyesi yapılmıştı.Rotasyonlarıyla alkışalan Jesus'un Altay bu kadarformsuzken İrfan Can'ı rotasyonasokmaması enteresan. Bütünfaturayı Altay'a kesmek doğru değil. Birkaleci tek başına gol yemez. 3'lü defans tercihi ,Gustavo'nun ağır kalışı, Szalai'nin hataları amadaha önemlisi savunmayı da iyi bilen Alioskive Ferdi'nin olmaması da yenilen 4 goldeetkili. Bir takım 5 atıp 4 gol yiyerek kazan-ıyorsa Jesus eleştirilmez ama puan cetveliciddi sorgulama ve uyarı içeriyor!
LEVENT TÜZEMEN: KaleciAltay'ı günah keçisi ilan etmeyeçalışanlar bence iyi niyetlideğil. İlk golde çalımı yiyenSzalai, Borini'nin dönmesineve şut atmasına izin verenHenrique suçlu değil,bütün hata Altay'da öylemi? Ayıp ayıp! Altay,Türk futbolunun,F.Bahçe'nin veMilli Takım'ıngözbebeğikalecilerindenbiridir. Kalededeğişime gitmekisteyenlerin hedefibence F.Bahçe'nin içinikarıştırmaktır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle Altay'ın yedeğinde tam anlamıyla güvenebileceğim bir ikinci kaleci yok. Bu arada Crespo veİsmail gibi müthişpres yapan, devamlılığıolan iki önlibero varken rakibin4 gol atmasınınana nedeni,başta stoperler olmaküzere defans bloğununçok kötü oynamasıydı. Kulüplerimizin taraftarları skor kötü olunca hemen protesto yapıyorlar. Bundan vazgeçilmeli.
İSMAEL TIPKİ TUDOR GİBİ!
SORU: Beşiktaş, Giresun'da kazandı amaValerien İsmael için papatya falı açan bir kesim var.Oysa Beşiktaş ikinci sırada ve 18 puanı var. Yanirakiplerinin üstünde. Tuhaf değil mi bu eleştiriler?
GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun topladığı puanlardadeğil, problem süreçten kaynaklanıyor,Giresun'daki galibiyetin arkasında '1 cm'likofsayt çizgisi' var. Beşiktaş'ın oyununun güçlüolmadığının herkes farkında. Üstelik iyi kadroyarağmen bunlar yaşanıyor. Eğer bugün sayfalarumut olarak Ghezzal'ın dönüşünüveriyorsa zaten takımda ve oyundaproblem var demektir. İsmael'insistemi göze hoş gelen bir oyun amasonuç alamadığında çare de üretmiyor.Giresun'da da koca bir ikinci yarıyırakibe emanet ettiler. Büyük takım oyununa dönmezlersesonuç olarak istikrarı da yakalayamayacaklar.
LEVENT TÜZEMEN: İsmael için hermaç papatya falı açılacak. Çünkü taraftarlarhocaya fazla güvenmiyor, özellikleF.Bahçe maçı hariç yaptığı değişikliklerdensonra Beşiktaş'ın savunmaya çekilmesindenrahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Lighenüz tam ısınmadı, lider olmanın ya da ikinci sırayayerleşmenin övgüsünün her takım için geçersiz olduğunudüşünüyorum. İsmael de söylemleriyle veeylemleriyle eleştiriyi bazen fazlasıyla hakediyor. Özellikle Necip'i ve kaleci Ersin'i hedefgösterecek hareketleri hiç hoş değildi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizdeher şey neticelere göre yapılıyor.Beşiktaş 3 maç üst üste puan kaybedince eleştiriler yoğunlaştı.İlk başlangıç ise Alanya deplasmanıydı. Ama teknikdirektörleri ağır eleştirmek için vakit erken. Bir örnekverelim, F.Bahçe eksik maçını kazanırsa Beşiktaş'ısadece 2 puan geçiyor ama F.Bahçe'nin teknikdirektörüne her kesimden övgüler yağıyor. Bende bir şey sorayım; F.Bahçe, 3 puanla ligin dibindekiÜmraniye karşısında beraberliği uzatma bölümünde buldu.Karagümrük maçında da galibiyeti yine uzatmada kurtardı.Bu son saniye golleri olmasa Ümraniye maçını kaybedipKaragümrük ile berabere kalacaktı. Bunları göz önündebulundurmak gerek. Ancak bunları söylediğimiçin İsmael, Jesus'dan daha iyi bir teknik direktördemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın.
FATİH DOĞAN: İsmael'in eleştirisi, puan eleştirisideğil. Jesus'un övgüsü de puan övgüsü değil. İstatistik ,bize bütün fotoğrafı göstermez. 9 maç 18 puanla AdanaDemirspor, Konya, Beşiktaş ilk üçü paylaşıyor. Ama 1'erbayla Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray 8 maç 17 puanlaarkadan geliyor. İlk 7'de puanlarda neredeyse fark yok. Amaövgüde uçurum var. Jesus övgüde Kaf Dağı'nda, İsmaeleleştirilmede birinci sırada. Bu işte bir orantısızlık var.Kabul ama asıl belirleyici olan umut vadetmek ve güven ve-rmek. Umut vadeden atak, oyun gibi umut vadedenhoca durumu. İsmael o kadar gelgitler yaşadı ve yaşatıyorki taraftarın sarsılmaması elde değil.
BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş taraftarı,Valerien İsmael'in adının yanına soru işaretini3-0'dan 3-3'e gelen Alanya maçının ikinciyarısında rakip topa yüzde 84 sahip olduğundakoydu. Vodafone Park'ta Başakşehir veFenerbahçe derbisinde kaybedilen 5 puanise o soru işaretininardındangelen iki önlem.İsmael'in ön alandaistediği presitakımı ikinci yarılarayayamıyor veBeşiktaş'ı büyüktakım kimliğindenuzaklaştıranoyunmodeli taraftarı memnun etmiyor.Redmond ve Dele Alli gibi isabetsiztransferle kenarda unutulan Cenk vesezon başına göre daha az top alanWeghorts. Şenol Güneş ismi sürekligündemde. Bu bana G.Saray'dakiIgor Tudor-Fatih Terim döneminihatırlatıyor. Trabzonspor maçındaIsmael, "Tudor mu?" göreceğiz.
SİZ ÇALAMIYORSANIZ GİTARIN SUÇU NE?
SORU: VAR tartışılıyor. Giresun-Beşiktaş maçındaki ofsayt pozisyonu içingenel görüş kararın doğru olduğu yönündeama kıyamet koptu. VAR kalkmalıdiyen de var? Neler söylersiniz?
LEVENT TÜZEMEN: Yayıncı kuruluştakiprogramda eski kadın hakem ve MHK üyeliğiyapmış Sayın Lale Orta, VAR ile ilgili şu mükemmelyorumu yaptı: "Maalesef VAR'da görevyapan hakemler, tecrübesiz ve yetersiz."TFF'nin ve MHK'nin bu yorumdan bir dersçıkarması gerekir. Çünkü VAR, hakimlik göreviniyapıyor. Ben de VAR'da görev yapan insanlarıiş bulunmuş kişiler olarak görüyorum. Görevverilmeyen Halil Umut Meler, Mete Kalkavangibi hakemler VAR'a destek için görev almalı.Mevcut VAR'ın yönetiminin VAR'a ihtiyacı var.
ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR artık UEFA'nınorganizasyonları ve üst düzey liglerin hepsindeuygulanıyorsa bizde böyle bir şeyin gündemealınması bile mümkün değil. Busaatten sonra VAR'ın kaldırılmasınıtartışmak bile doğu değil.
GÜRCAN BİLGİÇ: Buradakulüplerin şikâyeti sistem değil,bu pozisyonları yorumlayacakhakemler konusunda olmalı.Türk takımlarının Avrupa'daoynadığı maçlardaki hakemlerigördüğümüz zamannasıl eksik olduğunu daanlıyoruz. Hepimizinkafasını rahatlatacakformül, kulüplerinanlaştığı maçlardayabancı hakem formülüdür.
BÜLENT TİMURLENK: Cebinde parası olup Fender marka gitarı alan herkes iyi gitarist olsaydı, iyi müzisyenliğin bir anlamı olmazdı. VAR dediğin, kullanmasını bilmen gereken bir teknoloji. O odaya oturttuğunuz VAR teknisyeninden, hakemlerine kadar herkes işinin ne kadar ehli? Sahadaki hakemlere baktığımızda VAR odasındakilerin neden mükemmel olmaları gerektiğini düşünüyoruz ki! VAR bugün var yarın YOK diyebileceğiz bir parçası değil artık bu oyunun. Siz çalamıyorsanız, çalmak için yeterli çalışmıyorsanız Fender gitarın suçu ne!
FATİH DOĞAN: VAR, UEFA ve dünya futbolu için büyük devrimdir. Devam etmelidir.Ama devam ederlerse daha kaliteli uygulayıcılaryetiştirilmelidir.
TRABZON'UN TEK İHTİYACI İYİ BİR GOLCÜ
SORU: Trabzonspor'dateknik direktörAbdullah Avcı taraftarasitem edip destekistedi. Taraftarprotestoda haklı mı?Trabzonspor'un bozulankimyası nasıl düzelir?
GÜRCAN BİLGİÇ: 38 yıl sonra şampiyonlukgetiren bir oyuncu grubu protesto edilmez.Trabzonspor şampiyonluğun mental yorgunluğunutaşıyor. Geçen seneki inatçı, isteyen vücutdili takımda yok. Ayrıca tribünlerin boşluğunabaktığımız zaman taraftar da aynı coşkuda değil.Trabzonspor taraftarının protestosu yaşanan problemleridaha da büyütür. Geçen sezonu hatırlayıponlara sezona kupayla başlayan (Süper Kupa) butakımı desteklemelerini tavsiye ederim.
LEVENT TÜZEMEN: Avcı, yüzde 100haklı. Taraftarların oyuncuları çıkarken yuhalamalarınınkime faydası var. Bu öfkeler veeleştiriler sadece eleştirilen futbolcuyu yıkmaz,diğer oyuncuların da 'Eyvah! Ben deıslıklanır mıyım' duygusuna kapılmasınaneden olur. Avcı, Trabzonspor'u toplamakistiyorsa belirlediği bir 11'i fazla değişikliğegitmeden oynatmaya özen göstermelidir.
ÖMER ÜRÜNRÜL: Taraftarlarıntakımlarına destek vermeleri lazım.Bilhassa maç içinde yapılan protestolartakımlarına zarar veriyor.Daha ligde hiçbir takımınyarışta kaybettikleri birşey yok. Ama bir gerçekvarsa Trabzonspor busezon değişen kadroyapısıyla iyi futboloynamıyor.Gaziantep veKayseri maçlarındaçok zor kazandılar. Şuanda en büyük problem,kariyerli bir santrforolan Gomez'in güçsüzlüktendolayı formsuzluğu.
BÜLENT TİMURLENK: Şampiyon olup oynattığıoyunla çıtayı belirleyen Abdullah Avcı, şimdi o oyununyakınından geçmeyince elbette ki sürdürülebilirbaşarı isteyen taraftar bunu sorgular ve tepkisini sahayayansıtır. Monaco maçı sonrası rotasyon yapmayan,Hamsik'i oyundan alan, ayakta duracak hali olmayanYusuf Yazıcı'ya forma veren, beklerinden verim alamayanAvcı, elindeki bütün hücumcuları sahaya sürüp golarıyorsa kendi kariyerine tekziptir bu. Çok değil, dörtsezon önce Başakşehir'de 3 santrforunu kenardaoturtup şampiyonluk yarışı veren bir teknik adamınbugünden sonra bulacağı bir çözüm olmalı.
FATİH DOĞAN: Taraftar protesto ileduygularını dışa vurdu. Ancak bu kadar başarıdansonra takıma ve hocaya daha çok kredisağlanmalıydı. Şampiyonluk, kutlama derkenduygular Everest'in tepesine çıktı. Ardındanönce Şampiyonlar Ligi, ardından ligdeki türbülansen çok taraftarın duygularını alaboraetti. Ama çıkış yolu sabretmekten ve takımadestekten geçiyor. Visca'nın sakatlığı veNwakaeme'nin gitmesi kadar Maxi Gomez,Eren ve yeni transferin önemli bölümügeçen seneki seviyenin çok altında kaldı.Abdullah hocanın sezon başı rotasyondenemelerinin takımı güçlendirmediği,tam tersi ritmin bozulmasınakatkı sağladığı görüşühakim. Trabzon'un tek ihtiyacısabit ve iyi bir golcü.