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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Altay’ın arkasında Neuer mi var!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Altay’ın arkasında Neuer mi var!
SORU: Fenerbahçe'de Altay, yediği 4 gol sonrası çok eleştiri aldı. Tek suçlu Altay mı yoksa defans kurgusu mu hatalı? Jesus kalede değişime gitmeli mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'nin Altay dışında alternatifi yok. Oyuncuyu bir maçla değerlendirmek de en büyük hata. Genç oyuncuların performans eğrilerinde bu tür iniş-çıkışlar olacak. Bu hayatın gerçeği. Altay bunlardan ders almayı başaran bir karakter. Karagümrük maçı tüm takımın 'havaya girdiği' öz güven patlaması yaşadığı ve bunun faturasını da 4 gol yiyip ödediği bir mücadele oldu. Muhakkak ayakları tekrar yere basacaktır.

BÜLENT TİMURLENK: Takım arkadaşları rakiplerine sırtı dönük topa vurduracak, arkalarına adam kaçıracak ve suçlu Altay olacak… Ne güzel dünya! F.Bahçe'nin şampiyonluğa hasret olduğu yıllarda ayarsız ve küstah eleştiri diliyle reyting yakalayanlar, bu sezon galibiyetlerde yatağın altına gizlenirken, popülariteleri sürdürebilmek için kendilerine Altay'ı kurban seçtiler. Altay'ın arkasında bekleyen İrfan Can, "Manuel Neuer ya da Ter Stegen de bizim mi haberimiz yok! Takım savunmasını doğru yapmazsanız kale rakibe büyük görünür. Evet, Altay bir Muslera değil ama Muslera da Altay'ın yaşında bildiğimiz Muslera değildi. F.Bahçe camiası kalecisini sosyal medya şarlatanlarına kurban vermemeli.




FATİH DOĞAN: Altay'ın geçen sezonda gördüğümüz kahramanlığını bu sene göremedik. Sorun Altay'da mı, aşırı öz güvende mi, kaleci antrenöründe mi bilemem ama bir sorun olduğu ortada. Sorgulanması gereken konu, geçen sene Altay sakatlanınca faturası ağır olmuş ve İrfan Can Eğribayat takviyesi yapılmıştı. Rotasyonlarıyla alkış alan Jesus'un Altay bu kadar formsuzken İrfan Can'ı rotasyona sokmaması enteresan. Bütün faturayı Altay'a kesmek doğru değil. Bir kaleci tek başına gol yemez. 3'lü defans tercihi , Gustavo'nun ağır kalışı, Szalai'nin hataları ama daha önemlisi savunmayı da iyi bilen Alioski ve Ferdi'nin olmaması da yenilen 4 golde etkili. Bir takım 5 atıp 4 gol yiyerek kazan-ı yorsa Jesus eleştirilmez ama puan cetveli ciddi sorgulama ve uyarı içeriyor!

LEVENT TÜZEMEN: Kaleci Altay'ı günah keçisi ilan etmeye çalışanlar bence iyi niyetli değil. İlk golde çalımı yiyen Szalai, Borini'nin dönmesine ve şut atmasına izin veren Henrique suçlu değil, bütün hata Altay'da öyle mi? Ayıp ayıp! Altay, Türk futbolunun, F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın gözbebeği kalecilerinden biridir. Kalede değişime gitmek isteyenlerin hedefi bence F.Bahçe'nin içini karıştırmaktır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle Altay'ın yedeğinde tam anlamıyla güvenebileceğim bir ikinci kaleci yok. Bu arada Crespo ve İsmail gibi müthiş pres yapan, devamlılığı olan iki ön libero varken rakibin 4 gol atmasının ana nedeni, başta stoperler olmak üzere defans bloğunun çok kötü oynamasıydı. Kulüplerimizin taraftarları skor kötü olunca hemen protesto yapıyorlar. Bundan vazgeçilmeli.

İSMAEL TIPKİ TUDOR GİBİ!

SORU: Beşiktaş, Giresun'da kazandı ama Valerien İsmael için papatya falı açan bir kesim var. Oysa Beşiktaş ikinci sırada ve 18 puanı var. Yani rakiplerinin üstünde. Tuhaf değil mi bu eleştiriler?

GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun topladığı puanlarda değil, problem süreçten kaynaklanıyor, Giresun'daki galibiyetin arkasında '1 cm'lik ofsayt çizgisi' var. Beşiktaş'ın oyununun güçlü olmadığının herkes farkında. Üstelik iyi kadroya rağmen bunlar yaşanıyor. Eğer bugün sayfalar umut olarak Ghezzal'ın dönüşünü veriyorsa zaten takımda ve oyunda problem var demektir. İsmael'in sistemi göze hoş gelen bir oyun ama sonuç alamadığında çare de üretmiyor. Giresun'da da koca bir ikinci yarıyı rakibe emanet ettiler. Büyük takım oyununa dönmezlerse sonuç olarak istikrarı da yakalayamayacaklar.

LEVENT TÜZEMEN: İsmael için her maç papatya falı açılacak. Çünkü taraftarlar hocaya fazla güvenmiyor, özellikle F.Bahçe maçı hariç yaptığı değişikliklerden sonra Beşiktaş'ın savunmaya çekilmesinden rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Lig henüz tam ısınmadı, lider olmanın ya da ikinci sıraya yerleşmenin övgüsünün her takım için geçersiz olduğunu düşünüyorum. İsmael de söylemleriyle ve eylemleriyle eleştiriyi bazen fazlasıyla hak ediyor. Özellikle Necip'i ve kaleci Ersin'i hedef gösterecek hareketleri hiç hoş değildi.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizde her şey neticelere göre yapılıyor. Beşiktaş 3 maç üst üste puan kaybedince eleştiriler yoğunlaştı. İlk başlangıç ise Alanya deplasmanıydı. Ama teknik direktörleri ağır eleştirmek için vakit erken. Bir örnek verelim, F.Bahçe eksik maçını kazanırsa Beşiktaş'ı sadece 2 puan geçiyor ama F.Bahçe'nin teknik direktörüne her kesimden övgüler yağıyor. Ben de bir şey sorayım; F.Bahçe, 3 puanla ligin dibindeki Ümraniye karşısında beraberliği uzatma bölümünde buldu. Karagümrük maçında da galibiyeti yine uzatmada kurtardı. Bu son saniye golleri olmasa Ümraniye maçını kaybedip Karagümrük ile berabere kalacaktı. Bunları göz önünde bulundurmak gerek. Ancak bunları söylediğim için İsmael, Jesus'dan daha iyi bir teknik direktör demiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın.

FATİH DOĞAN: İsmael'in eleştirisi, puan eleştirisi değil. Jesus'un övgüsü de puan övgüsü değil. İstatistik , bize bütün fotoğrafı göstermez. 9 maç 18 puanla Adana Demirspor, Konya, Beşiktaş ilk üçü paylaşıyor. Ama 1'er bayla Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray 8 maç 17 puanla arkadan geliyor. İlk 7'de puanlarda neredeyse fark yok. Ama övgüde uçurum var. Jesus övgüde Kaf Dağı'nda, İsmael eleştirilmede birinci sırada. Bu işte bir orantısızlık var. Kabul ama asıl belirleyici olan umut vadetmek ve güven ve-r mek. Umut vadeden atak, oyun gibi umut vadeden hoca durumu. İsmael o kadar gelgitler yaşadı ve yaşatıyor ki taraftarın sarsılmaması elde değil.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş taraftarı, Valerien İsmael'in adının yanına soru işaretini 3-0'dan 3-3'e gelen Alanya maçının ikinci yarısında rakip topa yüzde 84 sahip olduğunda koydu. Vodafone Park'ta Başakşehir ve Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 5 puan ise o soru işaretinin ardından gelen iki önlem. İsmael'in ön alanda istediği presi takımı ikinci yarılara yayamıyor ve Beşiktaş'ı büyük takım kimliğinden uzaklaştıran oyun modeli taraftarı memnun etmiyor. Redmond ve Dele Alli gibi isabetsiz transferle kenarda unutulan Cenk ve sezon başına göre daha az top alan Weghorts. Şenol Güneş ismi sürekli gündemde. Bu bana G.Saray'daki Igor Tudor-Fatih Terim dönemini hatırlatıyor. Trabzonspor maçında Ismael, "Tudor mu?" göreceğiz.

SİZ ÇALAMIYORSANIZ GİTARIN SUÇU NE?

SORU: VAR tartışılıyor. Giresun- Beşiktaş maçındaki ofsayt pozisyonu için genel görüş kararın doğru olduğu yönünde ama kıyamet koptu. VAR kalkmalı diyen de var? Neler söylersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Yayıncı kuruluştaki programda eski kadın hakem ve MHK üyeliği yapmış Sayın Lale Orta, VAR ile ilgili şu mükemmel yorumu yaptı: "Maalesef VAR'da görev yapan hakemler, tecrübesiz ve yetersiz." TFF'nin ve MHK'nin bu yorumdan bir ders çıkarması gerekir. Çünkü VAR, hakimlik görevini yapıyor. Ben de VAR'da görev yapan insanları iş bulunmuş kişiler olarak görüyorum. Görev verilmeyen Halil Umut Meler, Mete Kalkavan gibi hakemler VAR'a destek için görev almalı. Mevcut VAR'ın yönetiminin VAR'a ihtiyacı var.

ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR artık UEFA'nın organizasyonları ve üst düzey liglerin hepsinde uygulanıyorsa bizde böyle bir şeyin gündeme alınması bile mümkün değil. Bu saatten sonra VAR'ın kaldırılmasını tartışmak bile doğu değil.




GÜRCAN BİLGİÇ: Burada kulüplerin şikâyeti sistem değil, bu pozisyonları yorumlayacak hakemler konusunda olmalı. Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı maçlardaki hakemleri gördüğümüz zaman nasıl eksik olduğunu da anlıyoruz. Hepimizin kafasını rahatlatacak formül, kulüplerin anlaştığı maçlarda yabancı hakem formülüdür.

BÜLENT TİMURLENK: Cebinde parası olup Fender marka gitarı alan herkes iyi gitarist olsaydı, iyi müzisyenliğin bir anlamı olmazdı. VAR dediğin, kullanmasını bilmen gereken bir teknoloji. O odaya oturttuğunuz VAR teknisyeninden, hakemlerine kadar herkes işinin ne kadar ehli? Sahadaki hakemlere baktığımızda VAR odasındakilerin neden mükemmel olmaları gerektiğini düşünüyoruz ki! VAR bugün var yarın YOK diyebileceğiz bir parçası değil artık bu oyunun. Siz çalamıyorsanız, çalmak için yeterli çalışmıyorsanız Fender gitarın suçu ne!

FATİH DOĞAN: VAR, UEFA ve dünya futbolu için büyük devrimdir. Devam etmelidir. Ama devam ederlerse daha kaliteli uygulayıcılar yetiştirilmelidir.

TRABZON'UN TEK İHTİYACI İYİ BİR GOLCÜ

SORU: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı taraftara sitem edip destek istedi. Taraftar protestoda haklı mı? Trabzonspor'un bozulan kimyası nasıl düzelir?

GÜRCAN BİLGİÇ: 38 yıl sonra şampiyonluk getiren bir oyuncu grubu protesto edilmez. Trabzonspor şampiyonluğun mental yorgunluğunu taşıyor. Geçen seneki inatçı, isteyen vücut dili takımda yok. Ayrıca tribünlerin boşluğuna baktığımız zaman taraftar da aynı coşkuda değil. Trabzonspor taraftarının protestosu yaşanan problemleri daha da büyütür. Geçen sezonu hatırlayıp onlara sezona kupayla başlayan (Süper Kupa) bu takımı desteklemelerini tavsiye ederim.

LEVENT TÜZEMEN: Avcı, yüzde 100 haklı. Taraftarların oyuncuları çıkarken yuhalamalarının kime faydası var. Bu öfkeler ve eleştiriler sadece eleştirilen futbolcuyu yıkmaz, diğer oyuncuların da 'Eyvah! Ben de ıslıklanır mıyım' duygusuna kapılmasına neden olur. Avcı, Trabzonspor'u toplamak istiyorsa belirlediği bir 11'i fazla değişikliğe gitmeden oynatmaya özen göstermelidir.




ÖMER ÜRÜNRÜL: Taraftarların takımlarına destek vermeleri lazım. Bilhassa maç içinde yapılan protestolar takımlarına zarar veriyor. Daha ligde hiçbir takımın yarışta kaybettikleri bir şey yok. Ama bir gerçek varsa Trabzonspor bu sezon değişen kadro yapısıyla iyi futbol oynamıyor. Gaziantep ve Kayseri maçlarında çok zor kazandılar. Şu anda en büyük problem, kariyerli bir santrfor olan Gomez'in güçsüzlükten dolayı formsuzluğu.

BÜLENT TİMURLENK: Şampiyon olup oynattığı oyunla çıtayı belirleyen Abdullah Avcı, şimdi o oyunun yakınından geçmeyince elbette ki sürdürülebilir başarı isteyen taraftar bunu sorgular ve tepkisini sahaya yansıtır. Monaco maçı sonrası rotasyon yapmayan, Hamsik'i oyundan alan, ayakta duracak hali olmayan Yusuf Yazıcı'ya forma veren, beklerinden verim alamayan Avcı, elindeki bütün hücumcuları sahaya sürüp gol arıyorsa kendi kariyerine tekziptir bu. Çok değil, dört sezon önce Başakşehir'de 3 santrforunu kenarda oturtup şampiyonluk yarışı veren bir teknik adamın bugünden sonra bulacağı bir çözüm olmalı.

FATİH DOĞAN: Taraftar protesto ile duygularını dışa vurdu. Ancak bu kadar başarıdan sonra takıma ve hocaya daha çok kredi sağlanmalıydı. Şampiyonluk, kutlama derken duygular Everest'in tepesine çıktı. Ardından önce Şampiyonlar Ligi, ardından ligdeki türbülans en çok taraftarın duygularını alabora etti. Ama çıkış yolu sabretmekten ve takıma destekten geçiyor. Visca'nın sakatlığı ve Nwakaeme'nin gitmesi kadar Maxi Gomez, Eren ve yeni transferin önemli bölümü geçen seneki seviyenin çok altında kaldı. Abdullah hocanın sezon başı rotasyon denemelerinin takımı güçlendirmediği, tam tersi ritmin bozulmasına katkı sağladığı görüşü hakim. Trabzon'un tek ihtiyacı sabit ve iyi bir golcü.

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