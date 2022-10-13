Avrupa’da ülke puanında kara göründü!

Avrupa sahnesinde geçtiğimiz sezonlara göre daha parlak bir tablo ile karşı karşıya olan ülkemiz UEFA Puan sıralamasında da yükselişini sürdürüyor. Geride kalan maçlarda 25.700 puan toplayarak 18.sıraya çıkan Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde etmesi için daha gidecek çok yolu olmasına rağmen, yine de bu çıkış gelecek adına umut veriyor. Derinlemesine rakamların içine girmeden önce şu bilgiyi hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum: Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmesi için yani Devler Ligi gruplarına şampiyon takımımızın koşulsuz şartsız direkt gidebilmesi için bu sıralamada ilk 10 içinde olmamız gerekiyor. Sıralamada olan yerimiz 11 olması durumunda ise ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginden de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme hakkı elde ederse, ki bu çoğunlukla olabilen bir durum, o zaman direkt katılım hakkı 11.sırada olan ülkeye geçebilmektedir.

PEKİ AN İTİBARIYLA NE DURUMDAYIZ VE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Avrupa arenasında halen daha 4 takım ile mücadele veriyor olmamız bizler için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Çünkü sıralamada rakibimiz olan 17. sıradaki Danimarka'nın, 15.sıradaki Ukrayna'nın ve 13.sıradaki Çekya'nın 3'er takımı Avrupa'da yer alırken, 14.sıradaki İsviçre'nin sadece 2 takımı bulunuyor. 16.sırada bulunan Rusya'nın ise men sebebiyle bu sezon Avrupa'da temsil edilmediğini belirteyim. Bu durumda da takım sayısı fazlalığını, en azından şu an için fırsata çevirdiğimizi ifade edebilirim. Bir başka şansımız ise 13.sırada olan Çekya ile 18.sırada olan Türkiye arasındaki puan farkının sadece 1.850 olmasıdır. Bu da bizim geride kalan maçlar gibi bol puanlı haftalar yaşamamız durumunda bir anda kendimizi sezon sonunda 13.basamağa çok yakın bir yerde bulmamız anlamına gelebilir. An itibarıyla 17.sırada olan Danimarka'nın 26.025, 16.sırada olan Rusya'nın 26.215, 15.olan Ukrayna'nın 27.100, 14.olan İsviçre'nin 27.425, 13.olan Çekya'nın ise 27.550 puanı bulunmaktadır.

DÜŞÜK PUANLI SEZONLARIMIZ SİLİNMEYE BAŞLAYACAK

Ülke puanı sıralamasında bizim için avantaj olarak görünen bir başka nokta ise puanlamada sadece son beş sezonun toplamının dikkate alınması olarak söyleyebiliriz. Gelecek yıl 2018-2019 sezonunda topladığımız 5.500 puanın, bir sonraki yıl 2019-2020 sezonunda topladığımız 5.000 puanın, daha sonraki yıl ise 2020-2021 sezonunda topladığımız ve tarihimizin en kötü puanlarından olan 2020-2021 sezonu puanının silinecek olmasını fırsata çevirip, her sezon bu sezonların üzerine çıkıp genel toplamda 5 yıllık puan tablomuzu ilk 10 barajına yaklaştırmamız gerekiyor. Peki bunu başarabilir miyiz? Rahatlıkla! Şu anda sadece son iki sezonda topladığımız puanlara baktığımızda 12.100 ile sıralamada 12.sırada bulunan Türkiye, bu sezonu düşündüğümüzde ise en fazla puan toplayan 10.takım durumunda bulunuyor. Yani bu çizgimiz ile devam edersek 3 sezon sonra kendimizi tekrardan Devler Ligi potasına eleme oynamadan atabiliriz.

DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN ÜLKELER SIRBİSTAN, NORVEÇ, AVUSTURYA

Gelecek yıllarda kendimize mutlak rakip göreceğimiz ülkelerin başında Sırbistan, Norveç ve Avusturya gelmekte. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Belçika'nın büyük ölçüde sıralamada ilk 10 içerisinde kaldığını düşünürsek geriye sadece 2 koltuk kalmakta. İşte bu iki koltuk için bizim mümkün olduğunda yenilgisiz hatta galibiyet ile Avrupa maçlarından ayrılıp, Sırbistan, Norveç ve Avusturya takımlarının ise puan kayıpları ile sahadan ayrılması gerekmekte. Dilerim sıkça bu ülke takımları ile eşleşir ve kendi göbek bağımızı kendimiz kesebiliriz.

FİNANSAL RAHATLAMA İÇİN AVRUPA'DA OLMAK ŞART

Takımlarımızın finansal olarak düzlüğe çıkmaya çalıştığı bu yıllarda Avrupa arenasında başarılı olmak şart gibi görünüyor. Elbette oyuncu satışı gelirleri ile bir nebze rahatlamak mümkün olsa da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın bugün için karşılığı 15 milyon Euro ayakbastı, yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir yayın geliri ile 25 milyon Euro'ya yaklaşabilmekte. Bu rakam Cenk Tosun'un Türkiye'nin transfer geliri rekorunu kırdığı 22.5 milyon Euro'luk bonservis rakamının da üzerinde. Hal böyle olunca Avrupa maçlarını mutlaka ciddiye alıp, her maça hedefsiz bile kalınsa galibiyet parolası ile çıkmamız gerekiyor. Kulüplerimizin 3-4 yıl sonrasında direkt katılım sağlayabileceği Şampiyonlar Ligi'nin gelirlerinin o dönemde şu anda olduğunun çok daha üstünde olacağını da unutmamak gerekiyor. Ve aynı zamanda bu bedeller sadece kulübün kasasına giren bir para olarak görülmemeli, ülkeye kazandırılmış bir para olarak da düşünülmeli!

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GÜNCEL DURUM Sıra Ülke 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Toplam Takım Sayısı 10 Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 3.700 32.800 3 11 Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 3.375 30.375 2 12 Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 5.000 28.250 2 13 Çekya 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550 3 14 İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425 2 15 Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 3.300 27.100 3 16 Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0 17 Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 4.100 26.025 3 18 Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 5.400 25.700 4