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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Başakşehir güle oynaya

Başakşehir güle oynaya

A Grubu’nda puanını 10’a yükselten ve sadece 4 maçta turu cebine koyan turuncu-yeşilliler, dün gece Deniz Türüç ve Okaka’nın dublesi ile sonuca gitti. Ekibimiz grubunu lider bitirirse direkt son 16’ya kalacak

UEFA Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 yendi tur biletini cebine koydu. Turunculacivertliler, grubunu lider bitirirse direkt son 16'ya kalacak, ikincilik halinde 32 takımlı playoff turunda mücadele edecek. Ekibimizi öne geçiren gol 11'de geldi. Okaka'nın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç, çaprazdan sert bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0. 38'de Deniz bu sefer Çaiçara'nın pasında kaleyi yokladı ama kaleciyi geçemedi. 45'te Berkay Özcan'ın kornerinde Okaka kafa ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. İtalyan futbolcu, 72'de maçın sonucunu ilan etti: 3-0. Grubun diğer maçında Fiorentina, sahasında Hearts'ı 5-1 yendi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

EMRE BELÖZOĞLU KORKUTTU
MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından rahatsızlandığı için basın toplantısına çıkamadı. Başarılı çalıştırıcının, kan şekerinde yaşanan düşüş nedeniyle çantasıyla birlikte stadyumdan ayrıldığı kaydedildi. Belözoğlu yerine konuşan teknik sorumlu Erdinç Sözer, "Lider olarak son 16'ya girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başakşehir güle oynaya
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