Başakşehir güle oynaya

A Grubu’nda puanını 10’a yükselten ve sadece 4 maçta turu cebine koyan turuncu-yeşilliler, dün gece Deniz Türüç ve Okaka’nın dublesi ile sonuca gitti. Ekibimiz grubunu lider bitirirse direkt son 16’ya kalacak
UEFA Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 yendi tur biletini cebine koydu. Turunculacivertliler,grubunu liderbitirirse direkt son 16'ya kalacak,ikincilik halinde 32 takımlı playoffturunda mücadele edecek. Ekibimizi öne geçiren gol 11'de geldi. Okaka'nın pasıyla topla buluşanDeniz Türüç, çaprazdan sert birvuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu:1-0. 38'de Deniz bu sefer Çaiçara'nın pasında kaleyi yokladı ama kaleciyi geçemedi. 45'te Berkay Özcan'ınkornerinde Okaka kafa ilefarkı ikiye çıkardı: 2-0. İtalyan futbolcu,72'de maçın sonucunu ilanetti: 3-0. Grubun diğer maçında Fiorentina, sahasında Hearts'ı 5-1 yendi ve ikinci sıradaki yerini korudu.
EMRE BELÖZOĞLU KORKUTTU MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından rahatsızlandığı için basın toplantısına çıkamadı. Başarılı çalıştırıcının,kan şekerinde yaşanandüşüş nedeniyle çantasıyla birliktestadyumdan ayrıldığı kaydedildi. Belözoğlu yerine konuşan teknik sorumlu Erdinç Sözer, "Lider olarak son 16'ya girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.