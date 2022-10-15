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Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:22

Giresunsporlu Borja Sainz istikrarını koruyor

AA
Giresunsporlu Borja Sainz istikrarını koruyor

Bitexen Giresunspor'un İspanyol futbolcusu Borja Sainz, iyi başlangıç yaptığı Spor Toto Süper Lig'de takımının başarısına katkı sağlıyor.

İspanya İkinci Ligi ekibi Alaves'ten bu sezon transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ligde oynanan 8 maça da ilk 11'de başlayarak toplamda 666 dakika süre aldı. İç sahadaki ilk müsabakada Adana Demirspor karşısında fileleri havalandıran Sainz, Galatasaray deplasmanında da galibiyeti getiren golü kaydetti.

Mücadelesiyle dikkati çeken İspanyol futbolcu, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında da bir asiste imza attı. Borja Sainz, Giresunspor'un kaliteli futbolculara ve iyi bir aile ortamına sahip olduğunu söyledi. Giresunspor'a transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Sainz, Karadeniz temsilcisinin başarısı için mücadele edeceğini kaydetti.

Süper Lig'in diğer liglere göre daha rekabete ve fiziksel güce dayalı olduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Bu ligde biraz daha fazla koşmamıza gerek var, bunun haricinde diğer liglerden çok da fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIM"
Sainz, lige iyi bir performansla başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Lige başlamadan önce nasıl bir performans göstereceğimi pek kestiremiyordum. Tabii ki elimden gelenin en iyisini yaparak başlayacağımı düşünüyordum ama iyi bir başlangıç yaptım, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda da takımıma en iyi şekilde destek vermeyi planlıyorum."

"TÜM PUANLARI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Maçlara çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Borja Sainz, "Takımımız şu anda çok iyi çalışıyor. Önümüzdeki maçlarda kazanabileceğimiz tüm puanları kazanmaya çalışacağız. Ligin ilk yarısını da en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ise Borja Sainz'ın 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu aktararak, "Birçok kulüp Borja ile ilgileniyor, takip ediyorlar. Sadece Türkiye için söylemiyorum, yurt dışından birçok ciddi kulüp Borja Sainz'ı takip ediyor. 21 yaşında çok genç ve gelecek vadediyor" şeklinde görüş belirtti.

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Giresunsporlu Borja Sainz istikrarını koruyor
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