Giresunsporlu Borja Sainz istikrarını koruyor

İspanya İkinci Ligi ekibi Alaves'ten bu sezon transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ligde oynanan 8 maça da ilk 11'de başlayarak toplamda 666 dakika süre aldı. İç sahadaki ilk müsabakada Adana Demirspor karşısında fileleri havalandıran Sainz, Galatasaray deplasmanında da galibiyeti getiren golü kaydetti.

Mücadelesiyle dikkati çeken İspanyol futbolcu, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında da bir asiste imza attı. Borja Sainz, Giresunspor'un kaliteli futbolculara ve iyi bir aile ortamına sahip olduğunu söyledi. Giresunspor'a transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Sainz, Karadeniz temsilcisinin başarısı için mücadele edeceğini kaydetti.

Süper Lig'in diğer liglere göre daha rekabete ve fiziksel güce dayalı olduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Bu ligde biraz daha fazla koşmamıza gerek var, bunun haricinde diğer liglerden çok da fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.