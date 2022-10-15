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Giriş Tarihi: 15.10.2022 23:01

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Everton'u 2-0 yendi

AA
İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Everton’u 2-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, konuk ettiği Everton'u 2-0 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Statı'ndaki 11. Hafta mücadelesinde maçın ilk golünü 59. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Kane, Tottenham formasıyla 400. maçına çıktı.

Maçın 86. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg takımının ikinci golünü attı ve karşılaşma, Tottenham'ı 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle Tottenham, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Everton ise 10 puanda kaldı.

LEICESTER PALACE'I GEÇEMEDİ

Ligde Leicester City-Crystal Palace maçı ise golsüz berabere bitti.

Bu sonuçla Leicester City, 5 puanla düşme hattında kalırken Crystal Palace ise 10 puanda bulunuyor.

Leicester City forma giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, süre almadı.

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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Everton'u 2-0 yendi
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