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Giriş Tarihi: 15.10.2022 18:44 Son Güncelleme: 15.10.2022 18:47

Son dakika haberleri: Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor! Mücadele ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Kayserispor’a konuk oluyor! Mücadele ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Kayseri'den mutlak 3 puanla dönerek zirve yarışına devam etmek istiyor. Canlı anlatımına haberimizde yer verdiğimiz mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.

Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi.

Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

53. RANDEVU

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor! Mücadele ilk 11'ler belli oldu...
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