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Giriş Tarihi: 16.10.2022 22:22

Liverpool, dev maçta Manchester City'yi yıktı!

Liverpool, dev maçta Manchester City’yi yıktı!

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, dev maçta Manchester City’yi Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Manchester City'yi konuk etti. Sezona yeni transferi Haaland'ın etkileyici performansı ve alınan sonuçlarla dikkat çeken Pep Guardiola'nın ekibi, ilk mağlubiyetini Liverpool'a karşı yaşadı.

8 maçta yalnızca 10 puan toplayan Jürgen Kloop'un takımı Liverpool ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta gülen taraf oldu. 76. dakikada kullanılan serbest vuruşta topa sahip olan kaleci Alisson, meşin yuvarlağı degajla Mohamed Salah'a aktardı.

Salah'ın hızlı hücumu sonrası yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Alman teknik adam Klopp da 86. dakikada hakeme yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Liverpool sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 13'e yükseltti. Manchester ekibi ise 23 puanla haftayı ikinci sırada kapattı.

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Liverpool, dev maçta Manchester City'yi yıktı!
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