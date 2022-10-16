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Giriş Tarihi: 17.10.2022 01:06

Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 yendi

AA
Milan, deplasmanda Hellas Verona’yı 2-1 yendi

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile küme düşme hattındaki Hellas Verona karşılaştı.

Maçın 9. dakikasında Hellas Veronalı Miguel Veloso'nun kendi kalesine attığı golle konuk ekip öne geçti: 0-1.

19. dakikada ev sahibi takım, Türk asıllı Alman oyuncusu Koray Günter'in golüyle maçta eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Milan'a galibiyeti getiren golü, 81. dakikada Sandro Tonali attı: 1-2.

Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, ligde puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Hellas Verona ise 5 puanla 18. sırada kalırken, ligde üst üste 5. mağlubiyetini yaşadı.

NAPOLİ, LİDERLİK KOLTUĞUNU DEVRALDI

Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Napoli de konuk ettiği Bologna'yı da 3-2'lik skorla yenmeyi başardı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta, Napoli'nin gollerini; 45. dakikada Juan Jesus, 49. dakikada Hirving Lozano ve 69. dakikada Victor Osimhen atarken, konuk Bologna'nın gollerini ise 41. dakikada Joshua Zirkzee ile 51. dakikada Musa Barrow kaydetti.

Napoli, bu galibiyetle puanını 26 yaptı ve maç eksiği sebebiyle Atalanta'ya kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Napoli, galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Bologna ise bu sezonki 5. yenilgisini aldı. Bologna, 7 puanla 17. sırada kaldı.

Serie A'da 10. hafta, yarın oynanacak Sampdoria-Roma ve Lecce-Fiorentina maçlarıyla son bulacak.

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Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 yendi
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