Barça’yı deviren Real Madrid koltuğa kuruldu

İspanya Ligi'nde El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. 22'şer puanlı iki namağlup takımın kapışmasını 3-1 kazanan eflatun-beyazlılar 25 puanla liderliğe yükseldi.35. dakikada gelişen hızlı atakta Valverde ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı.90+1'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Rodrygo, Real Madrid'i 3-1'lik zafere taşıdı.Son El Clasico'da Barça, Real'i deplasmanda 4-0 ile hezimete uğratırken güne damgayı Benzema'nın yokluğunda en uçta Modric'i kullanan Ancellotti vurmuştu. İtalyan teknik adam önceki gün "Bu kez yeni bir şey icat etmeye niyetim yok" diyerek özeleştirisini yapmıştı. Dün Santiago Bernabeu'daArkadan çekilmesine rağmen yıkılmayan ve topu Vinicius'un kulvarına atan Kroos, Brezilyalı'nın patlayan koşusu veBenzema'nın son vuruşu. Yine kontradan nefis bitiren Real Madrid, bu sezon 720 dakikada bir gol yiyen Barça'yı 45 dakikada 2 golle uğurladı soyunma odasına. İkinci yarı Barça'nın topa sahip olma üstünlüğü de bittiğinde Real fazla rahatladı. 2-1'e gelen oyun 2-2'ye giden pozisyon gol olmayınca son sözü penaltıdansöyledi. Büyük usta Ancelotti, Xavi'den rövanşı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Şimdi o şikayet alan purosunu yakabilir!..