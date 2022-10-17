Barça’yı deviren Real Madrid koltuğa kuruldu

İspanya Ligi'nde El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. 22'şer puanlı iki namağlup takımın kapışmasını 3-1 kazanan eflatun-beyazlılar 25 puanla liderliğe yükseldi. Maça hızlı başlayanReal Madrid 12. dakikadaKarim Benzema'nın golüyleöne geçti. 35. dakikada gelişen hızlı atakta Valverde ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı. Katalanlar, 60. dakikadaoyuna giren FerranTorres'in 83'teki golüyleumutlansa da 90+1'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Rodrygo, Real Madrid'i 3-1'lik zafere taşıdı. Dünekadar 7 galibiyet, 1 beraberlikalan Xavi'nin öğrencileribu sezon ilk yenilgisini tattı.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Daha hızlı daha güçlü olan kazandı
Son El Clasico'da Barça, Real'i deplasmanda 4-0 ile hezimete uğratırken güne damgayı Benzema'nın yokluğunda en uçta Modric'i kullanan Ancellotti vurmuştu. İtalyan teknik adam önceki gün "Bu kez yeni bir şey icat etmeye niyetim yok" diyerek özeleştirisini yapmıştı. Dün Santiago Bernabeu'da daha hızlı ve daha güçlüolan Real Madrid, ilk iki golde bununözetini verdi. Arkadan çekilmesine rağmen yıkılmayan ve topu Vinicius'un kulvarına atan Kroos, Brezilyalı'nın patlayan koşusu ve "Kral" Benzema'nın son vuruşu. Yine kontradan nefis bitiren Real Madrid, bu sezon 720 dakikada bir gol yiyen Barça'yı 45 dakikada 2 golle uğurladı soyunma odasına. İkinci yarı Barça'nın topa sahip olma üstünlüğü de bittiğinde Real fazla rahatladı. 2-1'e gelen oyun 2-2'ye giden pozisyon gol olmayınca son sözü penaltıdan Rodrygo söyledi. Büyük usta Ancelotti, Xavi'den rövanşı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Şimdi o şikayet alan purosunu yakabilir!..