Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'nın en kötüsü Xavi Hernandez
Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:42

Barcelona'nın en kötüsü Xavi Hernandez

Barcelona’nın en kötüsü Xavi Hernandez

Barcelona'nın başında 50. maçına çıkan teknik direktör Xavi Hernandez, Katalan devinin yakın tarihteki teknik direktörleri arasında en az galibiyet elde eden antrenör olarak dikkat çekiyor.

El Clasico'da Real Madrid'in konuğu olan Barcelona, Santiago Bernabeu'dan 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Real Madrid mücadelesi, Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez için farklı bir anlam ifade ediyordu. 42 yaşındaki genç teknik direktör, Katalan devinin başında 50. resmi maçı geride bıraktı.

İspanya'da yayın yapan Cope, Xavi'nin ilk 50 maçını değerlendirdi. El Clasico'dan yenilgiyle ayrılan Xavi, ilk 50 maçlık karnesinde de önceki teknik direktörlerin gerisinde kaldı.

EN KÖTÜSÜ XAVI HERNANDEZ

Barcelona'nın yakın dönemdeki teknik direktörleri arasında Xavi sınıfta kaldı. İlk 50 maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan genç teknik adam, öncüllerinin arkasında kaldı.

Barcelona'da görev yaptığı süre boyunca eleştirilere maruz kalan ve yönetimin değişmesinin ardından da görevine son verilen Ronald Koeman, 50 maçta 33 galibiyet elde etmiş ve 7 beraberliğin yanı sıra 10 mağlubiyet yaşamıştı. 50 maça ulaşan teknik direktörler arasında Valverde 36 galibiyet, Luis Enrique 42 galibiyet, Guardiola ile Tata Martino ise 37'şer galibiyet almıştı.

Yakın tarihte Xavi'ye en yakın karne, Frank Rijkaard'a ait. Rijkaard, Barça'daki ilk 50 maçında 28 kez kazanmış, 10 kez kaybetmiş, 12 maç da berabere bitmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor
Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç SABAH'a anlattı: AB ülkelerinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Alman uzmandan acı itiraf! İnsanların gücü tükendi intihar edecek
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Uyuşturucu aile faciası getirdi! Zehir bağımlısı baba kızını da ölüme sürükledi
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'nın en kötüsü Xavi Hernandez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA