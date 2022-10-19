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Giriş Tarihi: 19.10.2022 19:54 Son Güncelleme: 19.10.2022 20:09

Son dakika: Galatasaray Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! Aslan’ın rakibi Kastamonuspor

Son dakika: Galatasaray Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! Aslan’ın rakibi Kastamonuspor…

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 3’üncü tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor’u sahasında ağırlıyor. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe.

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Son dakika: Galatasaray Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! Aslan’ın rakibi Kastamonuspor…
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