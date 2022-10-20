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Giriş Tarihi: 20.10.2022 22:43

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur'a yükseldi!

İHA
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.Tur’a yükseldi!

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Sarıyer’i 4-0 mağlup ederek 4. tura yükselen taraf oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'i 4-0 mağlup ederek 4. tura yükselen taraf oldu. Gaziantep FK'ya turu getiren golleri Abdulkadir Parmak, Figueiredo (2) ve Merkel attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde Papy'nin savunmadan seken röveşatasını tamamlayan Figueiredo'nun vuruşunu savunma çizgiden kornere çeldi.

28. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya Mirza gelişine vurdu, top savunmadan sekerek kornere gitti.

32. dakikada Figueiredo'nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Abdulkadir Parmak, ceza yayının hemen gerisinden yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metin Emre'nin plase vuruşu kaleci Mustafa Bozan'da kaldı.

38. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Figueiredo'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ramazan kurtardı.

45. dakikada Sarıyer'in paslaşarak kullandığı kornerde topa gelişene vuran Ramazan Çevik'in şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

48. dakikada ceza sahasına girmeden sol çaprazdan Mirza Cihan'ın sert şutunu kaleci Ümitcan güçlükle kontrol etti.

53. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun dokunuşu yandan az farkla auta çıktı.59. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdulkerim Çakar'ın sert şutunu Sarıyer kalecisi Ümitcan güçlükle kornere çeldi.

77. dakikada Maxim'in savunma arkasına attığı ara pası tek dokunuşla ağlara gönderen Figueiredo farkı ikiye çıkardı. 2-0

83. dakikada Maxim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Merkel, yerden düzgün bir vuruşu topu filelere gönderdi. 3-0

85. dakikada bir kez daha Maxim'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Figueiredo'nun şutu ağlarla buluştu. 4-0

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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur'a yükseldi!
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