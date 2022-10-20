Giresunspor, Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Amasyaspor FK'yi 3-1 yenen Bitexen Giresunspor, bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
23'üncü dakikada Giresunspor atağında Oğulcan'ın pasıyla ceza sahasına giren Rahmetullah'ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Onur çeldi.
38'inci dakikada sol kanattan gelişen Amasyaspor atağında Arif'in ceza sahasına yerden kestiği topu Kadir ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı: 0-1.
42'nci dakikada Giresunspor kalecisi Ferhat'ın uzun oynadığı topu savunmada Alparslan kafayla ceza sahası dışına gönderdi. Burada topun gelişine vuran Murat Cem Akpınar, topu köşeden filelere gönderdi: 1-1.
66'ncı dakikada Sergio'nun ara pasıyla topla buluşan Oğulcan, bekletmeden ceza sahası içine hareketlenen Görkem'i gördü. Bu oyuncunun plase vuruşu köşeden ağlara gitti: 2-1.
70'inci dakikada Rahmetullah ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sergio, kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 3-1.
Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Amasyaspor'u 3-1 yenen Giresunspor, tur atlayan taraf oldu.