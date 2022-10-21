Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2022 Altın Çocuk Ödülü'nü Barcelonalı Gavi kazandı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:08

2022 Altın Çocuk Ödülü'nü Barcelonalı Gavi kazandı

AA
2022 Altın Çocuk Ödülü’nü Barcelonalı Gavi kazandı

Futbolda 21 yaş altı yıldız adaylarına verilen 2022 Altın Çocuk (Golden Boy) Ödülü'ne Barcelonalı Gavi layık görüldü.

İspanyol futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen basın toplantısıyla kazananın duyurulduğu organizasyonda 18 yaşındaki Gavi, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham, Bayern Münihli Jamal Musiala ve Real Madridli Eduardo Camavinga'yı geride bıraktı.

Oylamaya katılanlar, oyuncuların geçen sezondan bugüne kadarki performansını değerlendirerek seçimi gerçekleştiriyor. Gavi, hafta başında düzenlenen Altın Top (Ballon d'Or) ödül töreninde de yılın en iyi genç futbolcusuna verilen 'Kopa Kupası'nın sahibi olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Yıldırım Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
RAHMAN SURESİ OKU, Rahman Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 Altın Çocuk Ödülü'nü Barcelonalı Gavi kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA