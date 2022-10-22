Göztepe çıkış arıyor

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek.

9 haftası geriden kalan lige 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet (1 hafta BAY geçildi) alan Göztepe, 8 puan toplayarak 15. sıraya yerleşmişti. Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan sarı-kırmızılılar, aldığı kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u uzatma devrelerine giden maçta 2-0 mağlup ederek eleyen İzmir temsilcisi, kazanmasına rağmen sergilenen kötü oyunla tepki toplamıştı.

Ligde oynadığı son 3 deplasman maçından eli boş dönen Göztepe, Yeni Malatyaspor maçıyla beraber yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İzmir ekibi, almak istediği galibiyetle hem kötü gidişatına son vermek, hem de küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Göztepe'de geçtiğimiz hafta Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Emre Çolak maç kadrosuna yer alamayacak.