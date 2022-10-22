TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! "Birkaç kulüp istedi diye ortadan kaldırılmaz"

"BİRKAÇ KULÜP İSTEDİ DİYE VAR ORTADAN KALDIRILMAZ"

Büyükekşi, bazı kulüplerin VAR sisteminden çıkmak istediklerine dair açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine de, şunları söyledi:

"Ben o gün de söylemiştim. Aslında bunu genellemeye sokmamak lazım. 'Birkaç kulüp istedi diye VAR sistemi ortadan kaldırılmaz' dedim. Herhalde bir anket yapsak takımların yüzde 90'ı VAR sisteminin devam etmesini ister. Çünkü baktığımızda 90 tane pozisyona müdahale edilmiş. 90 tane pozisyonun 85 tanesinde doğru karar verilmiş. Öyle olmasaydı belki onlarca gol iptal olacaktı veya gol olan pozisyonlar iptal edilmeyecekti. Veya iptal edilen, tam tersi gol olan pozisyonlar var ofsayttan veya kırmızı kartlardan dolayı. Onun için, genelde böyle bir şeyi biz de kendi çapımızda araştırıyoruz. Böyle bir şeyi çoğunluk olarak talep eden yok."

"FEDERASYONUN İŞİ SADECE HAKEMLER DEĞİL"

Büyükekşi, göreve geldiğinden beri yapamadığı bir proje olup olmadığı ya da yapmaktan pişmanlık duyduğu herhangi bir iş olup olmadığını sorusuna "Yapamayalım demeyelim de, daha yapacağımız çok iş var" ifadesini kullanarak, şu yanıtı verdi:

"Pişmanlık duyduğumuz herhangi bir şey yok. Biz daha göreve 16 Haziran'da geldik, o gün seçildik. Arada bir 10 günlük bayram tatili var. 4 ay yeni bitti. 3,5 aydır gece-gündüz görev yapıyoruz. Yani herhalde 1-2 yılda olması gerekenleri kısa dönemde yaptık ama daha yapacağımız çok iş var. Dijitalleşmeyle, yapay zekayla, milli takımla, altyapıyla, genç takımlarla ilgili çok işimiz var. Türkiye Futbol Federasyonunun işi sadece hakemler değil. Bu görevlerinden bir tanesi. Ama birçok işimiz var. Birçok da yenilikler yaptık. Ama hani bir şey var ya, 'bizi izlemeye devam edin' diye. Bizim daha çok yapacağımız iş var, inşallah sırayla."

YENİ PROJELER

Uygulamaya geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Büyükekşi, "En önemli konulardan bir tanesi de şu; biz KPMG ile anlaştık Türkiye futboluyla ilgili. Bu zamana kadar yapılamamış. 53 üye ülkeli UEFA'da 12 kadar ülke yapmamış bu zamana kadar, bir tanesi de Türkiye" ifadelerini kullandı.

Bu firmayla 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık bir strateji planı çalışması yapacaklarını ve futbolun tüm paydaşlarını katacaklarına işaret eden Büyükekşi, projeyi şöyle anlattı:

"İnşallah bu çalışma 6 ay sürecek. Ve böylelikle bunu da sadece biz yapmayacağız, tüm paydaşları toplayarak yapacağız. Sadece Süper Lig değil, bütün kulüpler. Hakemler, futbolcular, teknik direktörler, başkanlar. Siz de, futbol medyası da. Futbol ekonomisi, hem yurtdışından hem yurtiçinden onlarca toplantılar yapılacak, çalıştaylar yapılacak ve strateji oluşturulacak. Kamuda da, özellikle onlarla da ve bu TFF'nin tek başına yaptığı bir çalışma, benim çalışmam olmayacak. Tüm paydaşların bir araya geleceği bizim çalışmamız olacak. Yani herkesin çorbada tuzu olacak. Türkiye'de yabancı kuralından tutun genç futbolculara, amatörlerden tutun herkesi kapsayacak, ilk olacak bir çalışma yapacağız. Ona göre de Türkiye'de futbolun geleceği adına, orada önemli stratejik kararlar alınacağını düşünüyorum."

"DAHA İYİ YAPABİLMEK İÇİN HERKES DESTEK VERİYOR"

Kulüp yöneticileriyle iyi bir iletişim içinde olduklarını belirten Büyükekşi, "Bizim kulüp başkanlarıyla son derece güzel bir diyaloğumuz var, her kesimden. Hem Süper Lig'den hem 1. Lig'den, 2 ve 3. liglerden her kesime güzel bir mesaj veriyoruz. Onlarla ilişkilerimiz gayet iyi. Onlar da bunu takdir ediyorlar. Gerek kamuoyu, gerek hakemlerle ilgili, gerek diğer konularla, gerek kamuyla ilgili. Gerek bakanlarımızla, gerekse Cumhurbaşkanımızla gayet iyi ilişkiler içindeyiz. Daha iyi yapabilmek için de herkes destek veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun paydaşları tarafından takdir gördüklerini vurgulayan Büyükekşi, "Ama önemli olan da doğruyu bulabilmek, ortak akılla bu işi yapabilmek. Bizim prensibimizde 'ben' yok, 'biz' var. Önemli olan, 'biz' olarak hareket edebilmek. O yüzden doğruyu bulmak için de istişareye her zaman önem veriyoruz" görüşlerini dile getirdi.

"BİZ ARTIK MAÇ SEYRETMİYORUZ, HAKEM SEYREDİYORUZ"

Mehmet Büyükekşi, "Bir futbolseversiniz. Bir maç izlediğinizde artık hangi pozisyonun ne tür bir tartışmaya galebe çalacağını fark ediyorsunuzdur. O maçta, 'eyvah bu çok tartışılacak' diyor musunuz?" sorusunu da, şu sözlerle yanıtladı:

"Mutlaka. Ben ona daha kesin ve basit bir cevap vereyim. Şimdi zaman zaman ben de gidiyorum. Hedefim Süper Lig'den her takımın en az bir maçını seyretmek. Sezon bitene kadar. Diğer liglerdeki takımlara da gitmek istiyoruz zaman buldukça. Ama şunu söylüyorum; biz artık maç seyretmiyoruz, hakem seyrediyoruz. Maçın sonucunu sormuyoruz önce hakemin yaptığı bir hata var mı, bir problem var mı, bir kritik pozisyon var mı, onu soruyoruz. Bakış açımız değişti."