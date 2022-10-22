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Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:26 Son Güncelleme: 22.10.2022 14:57

Ümraniyespor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor | Goller üst üste geliyor

Ümraniyespor evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor | Goller üst üste geliyor

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Ümraniyespor - Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım ligdeki ilk galibiyetini almak için sahada. Pirlo'lu Karagümrük ise Hatay galibiyetinin ardından seri yapmak amacında... Maç öncesinde Fatih Karagümrük 9 puanla ligde 14, Ümraniyespor ise 3 puanla son sırada bulunuyor. Ümraniyespor - Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Ümraniyespor - Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım ligdeki ilk galibiyetini almak için sahada. Pirlo'lu Karagümrük ise Hatay galibiyetinin ardından seri yapmak amacında... Ümraniyespor - Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ÜMRANİYESPOR 1 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)

3' Umut Nayir
8' Biraschi

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İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avounou, Geraldo, Onur, Umut
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Frei, Jimmy, Kouassi, Borini

ADEM LJAJIC TRİBÜNDE
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Adem Llajic karşılaşmayı tribünden takip etti. Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile anlaşan Llajic, ligin 2. yarısından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

2018 yılında Torino'dan Beşiktaş'a transfer olan Adem Llajic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 85 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist katkısında bulundu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi biten Sırbistan Milli Takım forması giyen futbolcu geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük ile anlaştı.

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Ümraniyespor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor | Goller üst üste geliyor
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