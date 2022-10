Almanya, Mergim Berisha'yı konuşuyor! "Her an gol atabilir"

Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg evinde Leipzig ile 3-3 berabere kaldı. Maçta 1 gol 1 asist üreten Mergim Berisha ile ilgili dikkati çeken ifadeler göze çarptı.

'BERISHA HER AN GOL ATABİLİR'

Augsburg'un 3-3 berabere kaldığı maçta Mergim Berisha öne çıkan isimlerden biri oldu. Augsburg taraftarları maç sonunda, "Her an Bayern Münih'e attığı gibi gol atabilir. Berisha, gerçek bir golcü' şeklinde yorumlar yaptı. Berisha ise sosyal medya hesabından attığı gol sonrası sevincinin görüntülendiği bir fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Augsburg ile sezon sonuna kadar kontratı olan Berisha bu sezon 2 gol 4 asistlik katkı yaptı. Penaltıdan 1 gol atan futbolcu, Ausburg'u kendisi adına yeniden patlama yapacağı 'doğru adres' olarak tanımlamıştı.