Galatasaray’da takım sahada, yönetimin gözü VAR’da

'BURUK' TELAŞ!

Kayseri deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayan Galatasaray kupada moral buldu. Kastamonuspor'u 7-0 yenen takımda etkili performans gösteren oyuncuları teknik direktör Okan Buruk ödüllendirme kararı aldı. Rashica, Kerem ve Oliveira'nın bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak Seferovic ve Gomis kupada goller atsa da ileri uçta İcardi oynayacak. Kerem yerine bu kez Yunus yedek soyunacak. Kazımcan ve Van Aanholt'un çare olamadığı sol bekte forma büyük ihtimalle Berkan'ın olacak. Kazımcan'ın oynama şansı ise daha düşük. Üç yerli kuralında diğer iki ismin Abdülkerim ve Kerem'in olması bekleniyor.