Galatasaray’da takım sahada, yönetimin gözü VAR’da

Ligde oynadığı 9 maçta VAR'dan lehine karar çıkmayan Galatasaray'da yönetim masaya yumruğunu vurmuş ve TFF ile MHK'yi topa tutmuştu. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısı sonrasında gözler Galatasaray-Alanyaspor maçındaki hakem yönetimi ve VAR sisteminin işleyişine çevrildi.
NEF Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Florya cephesinde de gergin bir bekleyiş söz konusu. Geçen hafta Kayseri'den yenilgiyle dönen sarı-kırmızılı takım ligde geriledi. Zirvede var olma savaşı veren Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybına tahammülü yok. 41 bin kombineye sahip sarı-kırmızılılarda satışa çıkan 7 bin bilet tükendi. Kapalı gişe olacak Aslantepe'de TFF ve hakemlere yönelik protestolar bekleniyor.
'BURUK' TELAŞ!
Kayseri deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayan Galatasaray kupada moral buldu. Kastamonuspor'u 7-0 yenen takımda etkili performans gösteren oyuncuları teknik direktör Okan Buruk ödüllendirme kararı aldı. Rashica, Kerem ve Oliveira'nın bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak Seferovic ve Gomis kupada goller atsa da ileri uçta İcardi oynayacak. Kerem yerine bu kez Yunus yedek soyunacak. Kazımcan ve Van Aanholt'un çare olamadığı sol bekte forma büyük ihtimalle Berkan'ın olacak. Kazımcan'ın oynama şansı ise daha düşük. Üç yerli kuralında diğer iki ismin Abdülkerim ve Kerem'in olması bekleniyor.