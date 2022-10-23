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Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:35

Lider Real Madrid sahasında Sevilla'yı mağlup etti

AA
Lider Real Madrid sahasında Sevilla’yı mağlup etti

La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid 5. dakikada Luka Modriç'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı başlarında beraberlik için rakip kaleye daha çok giden Sevilla, 54. dakikada Arjantinli futbolcusu Erik Manuel Lamela ile golü buldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle (Carvajal, Mendy, Modriç yerine Lucas, Rüdiger ve Asensio) toparlanan Real Madrid, Lucas Vazquez (Dk. 79) ve son haftaların formda futbolcusu Federico Valverde (Dk. 81) ile art arda bulduğu gollerle karşılamadan 3-1 galip ayrıldı.

Eflatun beyazlılarda Vinicius, iki golün asistini verdi. Real Madrid'in forvetteki en önemli ismi Fransız futbolcu Karim Benzema kas sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giymedi. Puanını 31'e çıkaran ve namağlup unvanını koruyan Real Madrid ligde liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 10 puanla 14. sırada kaldı. Ligde 25 puanla 2. sırada bulunan Barcelona pazar akşamı sahasında Athletic Bilbao'ya karşı oynayacak.

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Lider Real Madrid sahasında Sevilla'yı mağlup etti
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