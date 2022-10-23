Milan, Monza engelini 4 gollü galibiyetle geçti

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin son şampiyonu Milan ile Serie A'ya bu sezon yükselen Monza karşılaştı. Karşılaşmada Milan'a farklı galibiyeti getiren golleri, 16. ve 41. dakikalarda Brahim Diaz, 65. dakikada Divock Origi ve 84. dakikada Rafael Leao attı.

Konuk Monza'nın tek golünü ise 70. dakikada Filippo Ranocchia kaydetti. Monza'yı 4-1'lik skorla mağlup eden ve ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Milan, puanını 26'ya çıkardı ve maç fazlasıyla ikinci basamağa yükseldi. Monza ise ligde 7. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanla 14. sırada kaldı.



