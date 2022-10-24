Teknik direktör Unai Emery, Villarreal’i bırakıp Aston Villa’ya gitti

Emery, normal şartlarda Villarreal ile 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ligde yaşadığı yenilgi sonrasında teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son veren İngiltere'nin Aston Villa Kulübü de Emery ile anlaştığını duyurdu.

Kariyerinde 4 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (3 Sevilla, 1 Villarreal) bulunan 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2018-2020 yılları arasında Arsenal takımını çalıştırmıştı.

İspanyol basını, İngiliz kulübünün, Emery'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinden dolayı Villarreal'e 6 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

Villarreal'in yeni teknik direktör olarak ilk adayının Enrique Setien olduğu iddia ediliyor.