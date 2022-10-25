Barcelona’da Andrea Pirlo gerçeği ortaya çıktı! Kapısından dönmüş...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün bu sezon başına geçen Andrea Pirlo, 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
PİRLO, BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞ
İlk hocalık kariyerine Juventus'ta başlayan Andrea Pirlo'nun ikinci durağı Fatih Karagümrük oldu. İtalyan hocayla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, Pirlo'nun Barcelona'nın kapısından döndüğünü yazdı.
Aynı haberde, Laporta'nın Barcelona'dan Pique, Jordi Alba, Busquets ve Sergio Roberto ile yemekte bir araya gelerek düşüncelerini ilettiği yazıldı. Fakat oyuncuların Pirlo fikrine sıcak bakmadığı ve Laporta'nın da bu fikrinden vazgeçtiği ifade edildi.