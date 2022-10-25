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Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:23 Son Güncelleme: 25.10.2022 13:27

Barcelona'da Andrea Pirlo gerçeği ortaya çıktı! Kapısından dönmüş...

Barcelona’da Andrea Pirlo gerçeği ortaya çıktı! Kapısından dönmüş...

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olan Andrea Pirlo hakkındaki gerçeği İspanyol gazetesi manşetine taşıdı. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istediği ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün bu sezon başına geçen Andrea Pirlo, 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

PİRLO, BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

İlk hocalık kariyerine Juventus'ta başlayan Andrea Pirlo'nun ikinci durağı Fatih Karagümrük oldu. İtalyan hocayla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, Pirlo'nun Barcelona'nın kapısından döndüğünü yazdı.

İspanyol Sport gazetesi, Barcelona'nın geçtiğimiz sezon Messi'nin PSG'ye gitmesinden sonra takımın başına gelen Ronald Koeman'ın yerine Andrea Pirlo'yu istediğini yazdı.

Aynı haberde, Laporta'nın Barcelona'dan Pique, Jordi Alba, Busquets ve Sergio Roberto ile yemekte bir araya gelerek düşüncelerini ilettiği yazıldı. Fakat oyuncuların Pirlo fikrine sıcak bakmadığı ve Laporta'nın da bu fikrinden vazgeçtiği ifade edildi.

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Barcelona'da Andrea Pirlo gerçeği ortaya çıktı! Kapısından dönmüş...
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