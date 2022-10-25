Barcelona’da Andrea Pirlo gerçeği ortaya çıktı! Kapısından dönmüş...

Aynı haberde, Laporta'nın Barcelona'dan Pique, Jordi Alba, Busquets ve Sergio Roberto ile yemekte bir araya gelerek düşüncelerini ilettiği yazıldı. Fakat oyuncuların Pirlo fikrine sıcak bakmadığı ve Laporta'nın da bu fikrinden vazgeçtiği ifade edildi.