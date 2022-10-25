Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal'dan müthiş gol! La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra...
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:00 Son Güncelleme: 25.10.2022 11:03

Enes Ünal'dan müthiş gol! La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra...

Enes Ünal’dan müthiş gol! La Liga’da Nihat Kahveci’den sonra...

La Liga ekibi Getafe'de Enes Ünal rüzgarı esiyor. Milli futbolcumuz Enes Ünal, dün oynanan Celta Vigo - Getafe maçında harika bir frikik golüne imza attı. Enes Ünal, attığı bu golle Nihat Kahveci'den sonra La Liga tarihine geçti.

La Liga'da Celta Vigo dün evinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi konuk etti. Zorlu maçta milli futbolcumuz Enes Ünal, 42. dakikada attığı harika frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Getafe 1-0'lık skoru koruyamadı ve Joseph Aidoo'nun 89. dakikada attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Getafe puanını 10'a çıkardı. Enes Ünal attığı golden sonra Nihat Kahveci'den sonra La Liga tarihine geçti.

Enes Ünal dün attığı golden sonra La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir ilki başardı. Enes Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı. Nihat Kahveci 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla bunu başarmıştı.

Enes Ünal bir önceki frikik golünü Real Sociedad'a karşı atmıştı. Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 gol atıp 2 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro ne zaman gelecek?
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik'te romantizmin doruklarında! Miray Daner'den aşk pozu!
SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu: Rishi Sunak'tan ilk açıklama!
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Ünal'dan müthiş gol! La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA