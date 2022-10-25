Enes Ünal’dan müthiş gol! La Liga’da Nihat Kahveci’den sonra...

La Liga'da Celta Vigo dün evinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi konuk etti. Zorlu maçta milli futbolcumuz Enes Ünal, 42. dakikada attığı harika frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
NİHAT KAHVECİ'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Getafe 1-0'lık skoru koruyamadı ve Joseph Aidoo'nun 89. dakikada attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Getafe puanını 10'a çıkardı. Enes Ünal attığı golden sonra Nihat Kahveci'den sonra La Liga tarihine geçti.
Enes Ünal dün attığı golden sonra La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir ilki başardı. Enes Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı. Nihat Kahveci 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla bunu başarmıştı.
Enes Ünal bir önceki frikik golünü Real Sociedad'a karşı atmıştı. Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 gol atıp 2 asist yaptı.
🚀 Enes Ünal'ın frikikten attığı müthiş gol.pic.twitter.com/SDUChmSpd8— Sabah Spor (@sabahspor1) October 24, 2022