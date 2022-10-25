Enes Ünal’dan müthiş gol! La Liga’da Nihat Kahveci’den sonra...

Enes Ünal dün attığı golden sonra La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir ilki başardı. Enes Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı. Nihat Kahveci 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla bunu başarmıştı.

Enes Ünal bir önceki frikik golünü Real Sociedad'a karşı atmıştı. Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 gol atıp 2 asist yaptı.