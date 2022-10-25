Galatasaray hem saha içinde hem saha dışında güçsüz!





SPORTİF KARARLARDA HATALAR YAPILDI

3 sezondur şampiyon olamayan Galatasaray, transferde har vurup harman savurdu ve kadro mühendisliği hatalıydı. Cenk Ergün ile Ayhan Akman göreve getirildi ancak futbolda kararları Erden Timur verdi. 3 yerli kuralına göre planlama yapılmadı. Emre Kılınç ve Emre Akbaba'dan kolayca vazgeçildi. Teknik direktör Okan Buruk maçları kenardan çeviremedi.



HAKEMLER VE VAR FACİASI YAŞANDI

Her şeye rağmen Galatasaray'ın adil bir hakem ve VAR yönetiminde 5-6 puan daha fazla toplaması içten değildi! Averajla şampiyonluk kaybedilen sezonda sayılmayan kritik goller, Fatih Terim'in cezalı olduğu dönemde yapılan hakem hataları, bugün gelinen noktanın habercisiydi. Bu sezon VAR'dan Galatasaray lehine tek bir karar çıkmadı!