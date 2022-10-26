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Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:46

Trabzonspor kafilesi Sırbistan'a gitti

Trabzonspor kafilesi Sırbistan’a gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Kızılyıldız ile deplasmanda yapacağı maç için Sırbistan'a gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Kızılyıldız ile deplasmanda yapacağı maç için Sırbistan'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan bordo-mavili kafile, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Deanswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jean Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo ve Umut Bozok, yer aldı.

Trabzonspor, Rajko Mitic Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Kızılyıldız maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor kafilesi Sırbistan'a gitti
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