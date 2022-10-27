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Giriş Tarihi: 27.10.2022 18:46 Son Güncelleme: 27.10.2022 18:48

Son dakika haberi: Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Medipol Başakşehir, Konferans Ligi’nde Fiorentina’ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oluyor. Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terizc, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Chouiar, Okaka

Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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Son dakika haberi: Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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