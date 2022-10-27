Son dakika haberi: Medipol Başakşehir, Konferans Ligi’nde Fiorentina’ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terizc, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Chouiar, Okaka
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.
A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.