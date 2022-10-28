Barcelona ‘Kaputt’ oldu

eski günlerini mumla aratan Barcelona'nın, Bayern Münih'e 3-0 yenilmesi ve İnter'in galip gelmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne gruplar aşamasında veda etmesini İspanyol basını sert bir dille eleştirdi. Mundo Deportivo,Katalan ekibi için Almanca bir tabir olan ve 'dağıldı, mahvaldu' anlamlarına gelenbaşlığını attı. Xavi'nin takımının, Bayern karşısında üstünlük kuramadığını belirtti. Sport gazetesi kapağınamanşetini kullandı. Marca ise Barcelona'nın seviyesinin Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek içinBarça'nın, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ekonomik olarak belini bükecek. Başkan Joan Laporta'nın, çeyrek finale kadar devam edeceklerini varsayarak sezonu bütçelendirmesi Katalan ekibinin kasasınaSon 16'ya kalan kulüpler 9,6 milyon Euro kazanırken, çeyrek finale yükselenler 10,6 milyon Euro ile ödüllendiriliyor. Yazın riskli harcamalar yapan Barça'yı bu kayıplar zorlayacak.