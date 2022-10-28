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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Barcelona ‘Kaputt’ oldu

Barcelona ‘Kaputt’ oldu

B.Münih’e boyun eğip Devler Ligi defterini kapatan Katalan ekibini, İspanyol basını Almanca bir tabirle yerden yere vurdu

Eeski günlerini mumla aratan Barcelona'nın, Bayern Münih'e 3-0 yenilmesi ve İnter'in galip gelmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne gruplar aşamasında veda etmesini İspanyol basını sert bir dille eleştirdi. Mundo Deportivo, üst üste ikinci kez Avrupa Ligi'ne giden Katalan ekibi için Almanca bir tabir olan ve 'dağıldı, mahvaldu' anlamlarına gelen "Kaputt" başlığını attı. Xavi'nin takımının, Bayern karşısında üstünlük kuramadığını belirtti. Sport gazetesi kapağına "Dört dörtlük arıza!" manşetini kullandı. Marca ise Barcelona'nın seviyesinin Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için yeterli olmadığını vurguladı. Barça'nın, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ekonomik olarak belini bükecek. Başkan Joan Laporta'nın, çeyrek finale kadar devam edeceklerini varsayarak sezonu bütçelendirmesi Katalan ekibinin kasasına 20.2 milyon Euro zarar yazacak. Son 16'ya kalan kulüpler 9,6 milyon Euro kazanırken, çeyrek finale yükselenler 10,6 milyon Euro ile ödüllendiriliyor. Yazın riskli harcamalar yapan Barça'yı bu kayıplar zorlayacak.

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Barcelona ‘Kaputt’ oldu
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