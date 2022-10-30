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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Alanyaspor affetmiyor

Alanyaspor affetmiyor

Akdeniz ekibi, evinde Gaziantep FK’yı net skorla devirip yükselişini sürdürdü. Geçen hafta G.Saray karşısında 2-0'dan dönüp eşitliği bulan Farioli'nin takımı, dün de Leroy Fer ve Balkovec'in golleriyle güldü

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü. Geçen hafta 2-0 geriye düştüğü maçta G.Saray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Francesco Farioli'nin öğrencileri, son 3 karşılaşmada 7 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 6 maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen Gaziantep ise kötü serisini devam ettirdi. 21. dakikada kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı topu takip eden Leroy Fer, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 53'te Ahmed Hassan'ın pasını alan Balkovec, şık bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0. Alanya, rakibiyle oynadığı son 4 iç saha maçını da kazandı.

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Alanyaspor affetmiyor
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