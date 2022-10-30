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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Ali Koç’tan taraftara sitem

Ali Koç’tan taraftara sitem

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın Altay Bayındır’a yaptığı protestolar hakkında, “Yaşananlara isyan ettim. Hocamız da böyle bir şey görmediğini söyledi” dedi

Kazanılan kupanın ardından voleybol takımını tebrik eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolla ilgili de açıklamalarda bulundu. Rennes mücadelesinde kaleci Altay Bayındır'ın, yediği gollerden dolayı protesto edilmesiyle ilgili konuşan Koç, teknik direktör Jorge Jesus'un sözlerine de katıldığını söyledi. İşte Başkan'ın açıklamaları: "Rennes maçında Altay'la ilgili yaşananlara ben isyan ettim. Çok şükür hocamız da isyan etti ve bunu açık açık söyledi. Biz böyle değildik, Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Anlamıyorum niye böyle oldu. Belki yıllardır süren şampiyonluk özlemi bunu yaptırıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Allah'tan Altay psikolojik olarak kuvvetli ve örnek bir sporcumuz. Fakat ben maçtan sonra soyunma odasında hocayla görüştüğümde 'Ben böyle bir şeyi hiçbir yerde görmedim, bunu kabul edemem.' dedi. Zaten kendisi de çıktı ve söyleyeceğini söyledi. Statta bir otokontrol sağlamamız lazım."

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Ali Koç’tan taraftara sitem
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