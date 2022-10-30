Ali Koç’tan taraftara sitem

Kazanılan kupanın ardından voleybol takımını tebrik eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolla ilgili de açıklamalarda bulundu. Rennes mücadelesinde kaleci Altay Bayındır'ın, yediği gollerden dolayı protesto edilmesiyle ilgili konuşan Koç, teknik direktör Jorge Jesus'un sözlerine de katıldığını söyledi. İşte Başkan'ın açıklamaları: "Rennes maçında Altay'la ilgili yaşananlara ben isyan ettim.Biz böyle değildik, Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Anlamıyorum niye böyle oldu. Belki yıllardır süren şampiyonluk özlemi bunu yaptırıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez.Fakat ben maçtan sonra soyunma odasında hocayla görüştüğümdededi. Zaten kendisi de çıktı ve söyleyeceğini söyledi. Statta bir otokontrol sağlamamız lazım."