Ali Koç’tan taraftara sitem

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın Altay Bayındır’a yaptığı protestolar hakkında, “Yaşananlara isyan ettim. Hocamız da böyle bir şey görmediğini söyledi” dedi
Kazanılan kupanın ardından voleybol takımını tebrik eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolla ilgili de açıklamalarda bulundu. Rennes mücadelesinde kaleci Altay Bayındır'ın, yediği gollerden dolayı protesto edilmesiyle ilgili konuşan Koç, teknik direktör Jorge Jesus'un sözlerine de katıldığını söyledi. İşte Başkan'ın açıklamaları: "Rennes maçında Altay'la ilgili yaşananlara ben isyan ettim. Çok şükürhocamız da isyan etti ve bunuaçık açık söyledi. Biz böyle değildik, Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Anlamıyorum niye böyle oldu. Belki yıllardır süren şampiyonluk özlemi bunu yaptırıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Allah'tan Altay psikolojikolarak kuvvetli ve örnek birsporcumuz. Fakat ben maçtan sonra soyunma odasında hocayla görüştüğümde 'Benböyle bir şeyi hiçbir yerdegörmedim, bunu kabul edemem.' dedi. Zaten kendisi de çıktı ve söyleyeceğini söyledi. Statta bir otokontrol sağlamamız lazım."