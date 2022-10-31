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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Ligin Reiss’i geri döndü!

Ligin Reiss’i geri döndü!

Premier Lig lideri Arsenal, Southampton beraberliğinin ardından N.Forest karşısında yara sardı. Saka’nın yerine giren ve bu sezon ligde ilk kez oynayan Reiss Nelson, 2 gol atarken 1 de asist yaptı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve 11 maçta sadece Manchester United'a kaybeden Arsenal, geçtiğimiz hafta Southampton beraberliğiyle sarsılmıştı. Ancak Topçular, dün sahasında Nottingham Forest'i 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Henüz 5. dakikada Martinelli'nin golüyle öne geçen Arsenal'de 27'de yıldız sağ kanat oyuncusu Saka, sakatlanıp çıktı. Onun yerine giren ve bu sezon ligde ilk kez şans bulan Reiss Nelson ise şov yaptı… 49 ve 52'de fileleri havalandıran 21 yaşındaki oyuncu, 57'de de Thomas Partey'e gol pası verdi. Fişi çeken isim de 78'de Odegaard oldu. Üç puanı söküp alan Arsenal, haftayı Manchester City'nin 2 puan önünde 31 puanla lider kapattı.

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Ligin Reiss’i geri döndü!
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