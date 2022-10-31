Ligin Reiss’i geri döndü!

ngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan vegeçtiğimiz hafta Southampton beraberliğiyle sarsılmıştı. Ancak Topçular, dün sahasında Nottingham Forest'i 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Henüz 5. dakikadaöne geçen Arsenal'de 27'de yıldız sağ kanat oyuncusu Saka, sakatlanıp çıktı. Onun yerine giren ve bu sezon ligde ilk kez şans bulan Reiss Nelson ise şov yaptı…Fişi çeken isim de 78'deoldu. Üç puanı söküp alan Arsenal, haftayılider kapattı.