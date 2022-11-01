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Giriş Tarihi: 1.11.2022 15:57

Gerard Pique'nin otelinin bahçesinde 250 mezar bulundu

Gerard Pique’nin otelinin bahçesinde 250 mezar bulundu

Son dakika haberi: İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giye n yıldız oyuncu Gerard Pique'nin Malaga'da satın aldığı otelde 250 mezar bulundu. Yapılacak çalışmalar sonrası mezarların hangi yüzyıldan kaldığı belirlenecek.

Gerard Pique'nin Malaga'da satın aldığı otelde 250 mezar bulundu. Yapılacak çalışmalar sonrası mezarların hangi yüzyıldan kaldığı belirlenecek.

Barcelona oyuncusu Gerard Pique, son dönemde saha içinden ziyade saha dışındaki olaylarıyla ön plana çıkıyor.

35 yaşındaki Pique, aynı zamanda yaptığı yatırımlarla da biliniyor.

Marca'nın haberine göre; yıldız oyuncunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde aldığı otelin altında 250 mezar bulundu.

İspanya milli takımı oyuncusu, bu yatırımı için o dönem 20 milyon Dolar harcamıştı.

Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.

Yapılacak çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek.

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Gerard Pique'nin otelinin bahçesinde 250 mezar bulundu
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