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Giriş Tarihi: 1.11.2022 11:12

Getafe deplasmanda Elche'yi Enes Ünal'ın golüyle yendi

AA
Getafe deplasmanda Elche’yi Enes Ünal’ın golüyle yendi

La Liga'nın 12. haftasında Getafe, deplasmanda Elche'yi Enes Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe, beş hafta sonra galibiyet aldı. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada, Getafe'nin golü 54. dakikada milli futbolcu Enes Ünal'dan geldi. Getafe, karşılaşmanın 78. dakikasında Jordan Amavi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Ev sahibi Elche, 87. dakikada Lucas Boye ile penaltı atışından yararlanamazken, karşılaşma Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğünde sona erdi. İspanyol basını Getafe'nin kalecisi David Soria'yı sahanın en iyisi olarak gösterirken, tüm maç sahada kalan Enes Ünal da en iyiler arasında yer aldı.

Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon rakip ağları 4 kez havalandırdı. Puanını 13'e çıkaran Getafe 14. sıraya yükseldi. Elche ise 4 puanla sonunculukta kaldı.

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Getafe deplasmanda Elche'yi Enes Ünal'ın golüyle yendi
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