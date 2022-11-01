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Giriş Tarihi: 1.11.2022 18:01

Tuzlaspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi

AA
Tuzlaspor’da teknik direktör değişikliğine gidildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrılırken, yerine Barış Yılmazer getirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce altyapı teknik sorumlusu olarak takımımıza hizmet veren Barış Yılmazer, A takım teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Yeni galibiyet ve zaferlerle zirveye giden yolda Tuzlaspor'umuz kendisine emanettir. Yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul temsilcisinde 19 Ekim'de göreve getirilen Suat Kaya, yaklaşık 10 gün görevde kaldı ve sadece 1 lig maçında sahaya çıktı. Tuzlaspor, Kaya yönetiminde 11. haftada konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

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Tuzlaspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi
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