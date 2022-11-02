Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray, ligi on üçüncü sırada tamamlamıştı.
Bu sezon yönetimde gerçekleşen değişikliğin ardından göreve gelen Okan Buruk, kadronun büyük bir bölümünü baştan yarattı.
Dünya Kupası arasına girilmeden önce iki zorlu mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak.
Bu karşılaşmalardan da 3'er puanla ayrılarak araya moralli girmek isteyen Galatasaray, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlanıyor.
OKAN BURUK'UN İLK DERBİ HEYECANI
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, bir ilki yaşayacak.
Sezon başında takımın başına geçen Buruk, cumartesi Nef Stadyumu'ndaki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk derbisine siyah-beyazlılar karşısında çıkacak.
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir'in başındayken rakip oldu.
Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
"YAZIŞMALAR PAYLAŞILIYOR"
Galatasaray'da sezon başından bu yana en çok tartışılan konu ilk 11'lerin önceden sosyal medyada paylaşılması oldu.
Bu konu üzerine son dönemde oldukça ciddi iddialar ortaya atılırken, şok edici haberi A Spor yorumcusu Nevzat Dindar verdi.
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'da bazı futbolcuların Okan Buruk'un WhatsApp yazışmalarını paylaştığını söyledi.
Dindar, "Okan Hoca normalde kadroları WhatsApp'ta oyuncuların bulunduğu gruba atıyor. Muhtemelen oyuncuların birkaçı bunu paylaşıyor." dedi.