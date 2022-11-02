Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
Giriş Tarihi: 2.11.2022 22:31 Son Güncelleme: 2.11.2022 22:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig’de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, ligin 12 haftalık döneminde 21 puan toplayarak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon oynanan birçok maçta Okan Buruk’un tercihleri tartışılıyor. Öte yandan maçlar oynanmadan sosyal medyaya düşen ilk 11’lerde tartışma yaratan unsur oldu. A Spor yorumcusu ve gazeteci Nevzat Dindar, Galatasaray’da patlak veren krizin detaylarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray, ligi on üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu sezon yönetimde gerçekleşen değişikliğin ardından göreve gelen Okan Buruk, kadronun büyük bir bölümünü baştan yarattı.

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız oyuncu transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, ligin 12 haftalık dilimini 21 puanla bitirdi.

Dünya Kupası arasına girilmeden önce iki zorlu mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

Bu karşılaşmalardan da 3'er puanla ayrılarak araya moralli girmek isteyen Galatasaray, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlanıyor.

OKAN BURUK'UN İLK DERBİ HEYECANI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, bir ilki yaşayacak.

Sezon başında takımın başına geçen Buruk, cumartesi Nef Stadyumu'ndaki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk derbisine siyah-beyazlılar karşısında çıkacak.

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir'in başındayken rakip oldu.

Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

"YAZIŞMALAR PAYLAŞILIYOR"

Galatasaray'da sezon başından bu yana en çok tartışılan konu ilk 11'lerin önceden sosyal medyada paylaşılması oldu.

Bu konu üzerine son dönemde oldukça ciddi iddialar ortaya atılırken, şok edici haberi A Spor yorumcusu Nevzat Dindar verdi.

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'da bazı futbolcuların Okan Buruk'un WhatsApp yazışmalarını paylaştığını söyledi.

Dindar, "Okan Hoca normalde kadroları WhatsApp'ta oyuncuların bulunduğu gruba atıyor. Muhtemelen oyuncuların birkaçı bunu paylaşıyor." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı! Sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün mü, ne zaman? 2 Kasım Çarşamba ATV yayın akışı
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna çarpıcı yanıt
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Kendi siyaset açığını kapatmaya çalışıyor
Konyalı teğmen milyonları kendine hayran bırakmıştı! Kadife sesinin sırrını annesi anlattı
AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor? 2022-2023 MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları online mı?
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA