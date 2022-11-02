Son dakika haberleri: Türk futbolu için tarihi gün! Türk Futbol Tarihi Sergisi’ni Başkan Erdoğan açacak...

EN ÖZEL KUPA VE OBJELERLE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILACAK

Sergide; 1987-1988 sezonunda 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Tanju Çolak'ın France Football Dergisi tarafından verilen 'Altın Ayakkabı'sı, Fatih Terim'in 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kaldırdığında giydiği takım elbise, Şenol Güneş'in 2002 Dünya üçüncülüğü madalyası, Fenerbahçe'nin efsaneleri Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in formaları, Süper Lig'de şampiyon olan takımların kupaları, Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası, Fenerbahçe'nin işgalcilerin takımlarına karşı kazandığı General Harington Kupası, Trabzon İdmanocağı ile Ankara Havagücü finalde berabere kalınca ikiye bölünen kupanın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu arşivinde bulunan bazı fotoğraflar ile çok sayıda özel eşya yer alacak.