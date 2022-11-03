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Giriş Tarihi: 3.11.2022 17:57

Başakşehir, Konferans Ligi'nde liderlik için sahada! (CANLI)

Başakşehir, Konferans Ligi’nde liderlik için sahada! CANLI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında bugün İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

CANLI | BAŞAKŞEHİR - HEARTS

Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak.

Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.

İLK 11'LER:

M. Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

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Başakşehir, Konferans Ligi'nde liderlik için sahada! (CANLI)
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