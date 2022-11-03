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Giriş Tarihi: 3.11.2022 21:13 Son Güncelleme: 3.11.2022 21:20

Son dakika haberi: Gerard Pique'den şok karar! Futbolu bıraktığını açıkladı...

Son dakika haberi: Gerard Pique’den şok karar! Futbolu bıraktığını açıkladı...

Son dakika haberi: İspanyol devi Barcelona forması giyen 35 yaşındaki yıldız stoper Gerard Pique, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gerard Pique'den sürpriz bir karar geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Pique, yayınladığı videoda, "Barcelona bana her şeyi verdi."

"Barcelona'dan sonra başka takımda forma giymeyeceğimi her zaman söyledim, öyle de olacak."

"Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu.

Pique, Barcelona kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 8 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupa, 7 Copa Del Rey ve 6 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 30 kupa kazandı.

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Son dakika haberi: Gerard Pique'den şok karar! Futbolu bıraktığını açıkladı...
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