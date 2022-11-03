TRAFİK RAHATLAYACAK



Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe, bu sayede sadece Süper Lig'e odaklanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek.