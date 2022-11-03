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Giriş Tarihi: 3.11.2022 10:41 Son Güncelleme: 3.11.2022 10:59

Son dakika haberleri: Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Beyin yakan puan sıralaması hesabı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberleri: Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Beyin yakan puan sıralaması hesabı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Oynanacak zorlu mücadele öncesi grubunda liderliği elinde bulunduran temsilcimiz Fenerbahçe, liderliğini koruyarak adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Beyin yakan puan sıralaması hesabı...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. Ancak liderlik sadece kendisinin alacağı sonuca bağlı değil…

Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe, bu sayede sadece Süper Lig'e odaklanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak (Liderlik 4, son 16 turuna kalma 1).

PEKİ FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak.

FENERBAHÇE 2. OLURSA NE OLACAK?

Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa son 24'de ter dökecek.

İşte, Fenerbahçe ile Rennes arasında puan eşitliği olursa yaşanacak senoryalar.

İŞTE İHTİMALLER

Fenerbahçe ile Rennes aynı puanda bulunuyor fakat sarı lacivertliler 1 averaj farkıyla lider konumda yer alıyor.

Şu anki durumda bu skor Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkmasına yetiyor.

Fakat Rennes 2 farklı, Fenerbahçe de 1 farklı kazanırsa ortalık tamamen karışacak. Çünkü iki takımın hem attıkları hem de yedikleri gol eşitlenecek.

Bu durumda ise deplasmanda atılan gole bakılacak. Rennes'in deplasmanda daha fazla golü olduğu için lider Fransızlar olacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Beyin yakan puan sıralaması hesabı...
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