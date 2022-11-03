MANCHESTER UNITED GÖZÜNÜ KARARTTI

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'in en önemli takımlarından olan Manchester United, Real Madrid'in de istediği Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki milli futbolcu için Atalanta ile temas kuran Kırmızı Şeytanlar'ın bu transferi 50 milyon Euro'dan aşağı bir bedele tamamlayamayacağı belirtildi.