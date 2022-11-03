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Giriş Tarihi: 3.11.2022 14:30 Son Güncelleme: 3.11.2022 14:53

Son dakika transfer haberleri: Avrupa'da tarihi transfer! Merih Demiral ve Kim Min-Jae aynı takımda buluşuyor...

Son dakika transfer haberleri: Avrupa’da tarihi transfer! Merih Demiral ve Kim Min-Jae aynı takımda buluşuyor...

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası arasına kısa bir süre kala takımlar son maçlarını oynarken, bir yandan da çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor. Avrupa'nın en formda stoperlerinden olan milli futbolcu Merih Demiral ile eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae, aynı takımda buluşabilir. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Atalanta forması giyen milli savunmacı Merih Demiral ile sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin aynı takımda forma giyme ihtimali ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Sezon başında, Juventus'tan Merih'in bonservisini 20 milyon Euro karşılığında alan Atalanta, milli futbolcuyu savunmanın en güvenilir isimlerinden biri yapmıştı. Merih Demiral iki sezondur Atalanta formasıyla gösterdiği performansla Juventus'u pişman etmişti.

KIM TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Kısa sürede İtalyan ekibinin değişilmez isimlerinden olan Min-Jae, taraftarların da sevgilisi olmuştu.

Gösterdiği performansı ödülsüz kalmayan Kim Min Jae, Seria A'da eylül ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

OLAY YARATACAK GELİŞME

Bu gelişmelerin ardından Avrupa devlerini peşine takan Merih Demiral ile Kim Min-Jae'nin aynı takımda oynama ihtimali belirdi.

Real Madrid'in gelecek sezon için oluşturduğu transfer politikasında en önemli yerlerden birine Merih Demiral'ın sahip olduğu iddia edilmişti. Milli futbolcuya bir dünya devi daha talip oldu.

MANCHESTER UNITED GÖZÜNÜ KARARTTI

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'in en önemli takımlarından olan Manchester United, Real Madrid'in de istediği Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki milli futbolcu için Atalanta ile temas kuran Kırmızı Şeytanlar'ın bu transferi 50 milyon Euro'dan aşağı bir bedele tamamlayamayacağı belirtildi.

İngiliz ekibinin Merih Demiral'ın yanı sıra Kim Min-Jae'yi de transfer etmek istediği kaydedildi. 2023'te 50 milyon Euro'ya serbest kalacağına dair sözleşmesinde bir madde bulunan Güney Koreli stoperi yakından takip eden United'ın bu bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

TOPLAM 100 MİLYON EURO

Eğer Manchester United bu transferleri gerçekleştirirse, toplam 100 milyon Euro harcayarak Kim Min-Jae ve Merih Demiral'ı kadrosuna katmış olacak.

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 1 maç dışında tüm müsabakalarda 90 dakika görev alırken 1 de gol attı. Kim Min-Jae de Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 17 maça çıktı ve 2 gollük katkı verdi.

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Son dakika transfer haberleri: Avrupa'da tarihi transfer! Merih Demiral ve Kim Min-Jae aynı takımda buluşuyor...
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