Flamengo Başkanı Rodolfo Landim: Ronaldo kimin yedeği olacak?

"PEDRO'NUN MU, GABİGOL'ÜN MÜ YEDEĞİ OLACAK"

Rodolfo Landim, Cristiano Ronaldo iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"İddiaların nereden geldiğini bilmiyorum ama çok yaratıcılar. Öncelikle soruyorum, kimin yerine alacağız, yedek kulübesine mi? İnternette okuduklarım ne kadar doğru bilemiyorum, ona iki yıl için 242 milyon dolar teklif edilmiş, aylık 10 milyon dolar'a geliyor. Tüm kadro bütçemizin üzerinde bir miktar. Pedro'nun yedeği mi olacak, Gabigol'ün yedeği mi? Yapamam... Burada kimse çılgınca şeyler yapmayacak."