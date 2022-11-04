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Giriş Tarihi: 4.11.2022 22:39 Son Güncelleme: 4.11.2022 22:40

Kasımpaşa - Ankaragücü maçında puanlar paylaşıldı! Çıkan tartışma maça damga vurdu...

DHA
Kasımpaşa - Ankaragücü maçında puanlar paylaşıldı! Çıkan tartışma maça damga vurdu...

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 58’inci dakikada Koita’nın golüyle öne geçti. 85’inci dakikada Chatzigiovanis attığı golle skoru belirledi.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 58'inci dakikada Koita'nın golüyle öne geçti. 85'inci dakikada Chatzigiovanis attığı golle skoru belirledi.

20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tırpan'ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.

38'inci dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Taylan Antalyalı, sol kanattan hareketlenen Sowe'u gördü. Rakiplerinden sıyrılan Sowe, pasını ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Beridze'ye verdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Taylan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Beridze, topu yerden penaltı noktasına doğru çıkardı. Sowe, ayağının ucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ağlara giden top ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

58'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall ortasını yaptı. Kaleci Gökhan'ın elinden kaçırdığı top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken topta Ahmet Engin bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa doğru açılan topa kaleci Gökhan'dan önce kafayla vuran Koita ağları havalandırdı: 1-0.

66'ncı dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Celina'nın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.

85'inci dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

KASIMPAŞA TARAFTARIYLA, ANKARAGÜCÜ PROTOKOLÜ ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA

Mücadelenin 85'inci dakikasında Chatzigiovanis'in beraberliği getiren golünün ardından Ankaragücü yöneticileri ve Kasımpaşa taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Beraberliği getiren gole sevinen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya lacivert-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Olaya daha sonra protokol tribününde yer alan Ankaragücülü yöneticiler de dahil oldu. Karşılıklı sözlü atışmaların ardından, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar yatıştı.

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Kasımpaşa - Ankaragücü maçında puanlar paylaşıldı! Çıkan tartışma maça damga vurdu...
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