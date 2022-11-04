Kasımpaşa - Ankaragücü maçında puanlar paylaşıldı! Çıkan tartışma maça damga vurdu...

38'inci dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Taylan Antalyalı, sol kanattan hareketlenen Sowe'u gördü. Rakiplerinden sıyrılan Sowe, pasını ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Beridze'ye verdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Taylan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Beridze, topu yerden penaltı noktasına doğru çıkardı. Sowe, ayağının ucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ağlara giden top ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

58'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall ortasını yaptı. Kaleci Gökhan'ın elinden kaçırdığı top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken topta Ahmet Engin bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa doğru açılan topa kaleci Gökhan'dan önce kafayla vuran Koita ağları havalandırdı: 1-0.