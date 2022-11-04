Sabah Spor’un iki usta yazarı, yarınki dev derbiyi kafalarında kurguladı
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SORULAR
1- Derbi öncesinde takımdaki havayı nasıl görüyorsunuz?
2- Teknik direktörleri kıyasladığımızda artıları ve eksileri nelerdir?
3- Maçın seyrini değiştirecek 3 isim kim olur?
4- Hakem Halil Umut Meler daha maç başlamadan eleştiriliyor! Hakem bu zorlu sınavda nelere dikkat etmeli?
LEVENT TÜZEMEN G.SARAY'IN FARKI YILDIZLARI
KAZANMA DUYGUSU AĞIR BASIYOR
1- OKAN Buruk'un yaptığı motivasyon oyuncuları müthiş olumlu etkilemiş. Özellikle başkan Özbek ve yönetimin,teknik heyet ve futbolcularagösterdiği ilgi derbi öncesindemoralleri yukarı çekti. Yabancı oyuncular, kazanma duygusu adına bu moralle daha çok öne çıkacaktır. Juan Mata'nın veFernando Muslera'nın ortayakoyduğu liderlik yerli ve yabancıoyuncuların Beşiktaşderbisine kafaca dahaiyi hazırlanacaklarınıda gösteriyor.
OKAN BURUK BİR ADIM ÖNDE
2- SEZON başından bu yana Okan hoca, takımla birlikte çalışıyor. Sakatlıklar ve cezalılar yüzünden ideal kadroyu oluşturma konusunda sıkıntılar yaşadı ancak Karagümrük maçında kafasındaki 11'i oluşturdu. Bu kadronun sürpriz ismi 1 gol ve 1 asist yapan Emre Taşdemir oldu. Abdülkerim'indönüşü Muslera ve Nelsson'uda rahatlatır. Rashica'nın formu hücuma güç katacak, liderlik konusunda Mertens ve Mata süre olarak ortak hareket edecek. İcardi'nin idmanlardaki istekli oluşu ve çalışkanlığı Okan hocanın yüzünü güldürüyor. Şenol Güneştamamen oyun tecrübesiniortaya koymayaçalışacaktır çünkü mevcutoyuncularla kısa birliktelikyaşadı. Yerlilere ve özellikle Cenk'e çok daha fazla şans tanıyacaktır. Planlarını ilk derbiyi kaybetmemek üzerine yapacaktır. G.Saray taraftarınıngücü, oyuncuların coşkusuve isteği Okan hocayı biradım önde gösteriyor.
MAURO İCARDI ZENGINLİK KATIYOR
3- RASHICA, İcardi ve kaleci Fernando Muslera tecrübesi ve arkadaşlarına güven vermesi ile takımına büyük destek sağlıyor. İcardi, güçlü fiziği veçalışkanlığı ile hücumdaüretkenlik yaratıyor. Rashica'nın kanatta oynaması, hızlı düşünmesi ve egoist olmaması hücum zenginliği sağlıyor.
VAR'DAN UYARI BEKLEMESİN!
4- HALİL Umut Meler Türkiye'nin Avrupa'daki gururu. Şampiyonlar Ligi'ndebaşarılı maçlar yönetiyorsa bubaşarısını derbiye de taşımalı. Pozisyonlara yakın olmalı, hata yapmama adına sadece VAR uyarısı beklememeli, VAR'a da gerektiğinde danışmaktan çekinmemeli.
ALİ GÜLTİKEN ANAHTAR WEGHORST!
PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLADILAR
1- ŞU anda Beşiktaş, psikolojik olarak ağırlıklarını attı ve bir hayli rahatladı. Şenol hocanın yeniden takımın başına geçmesi ile birlikte oluşan hava, 5 gollü galibiyet herkesi mutlu ediyor. Bu da beraberinde takıma güven de getirdi. G.Saray maçı artı bir motivasyon da sağlayacaktır. Genel olarakBeşiktaş, olumlu bir havaile derbiye hazır olacaktır.
DERBİLERDE GEÇMİŞE BAKILMAZ
2- HER iki teknik adam da şampiyonluk yaşamış isimler. Fakat Şenol Güneş kariyeritibarı ile daha fazlabüyük takım çalıştırdı vebunun avantajına sahip. Okan hoca da büyük camiaların karşısında başarılı olmuş ve onlara karşı şampiyonluk yaşamış biri. Derbiler öyle karşılaşmalardırki futbolcuaçısından da teknik adamaçısından da geçmiş gününeticelendirmez… Önemli olan karşılaşma gününde taktik, sistem ve organizasyon olarak maçı elinde tutabilmek. Hem ŞenolGüneş'in hem de OkanBuruk'un bunu yapabilmekabiliyetleri var ama esas belirleyici olan yine bireysel oyuncu performansları olacaktır.
KRİTİK OYUNCU JOSEF DE SOUZA
3- İLK sıraya Weghorst'u yazarız. Tabii Josef de Souza'nın da çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her zamanatanın yanında tutan daönemli. Şenol hoca, ilkmaçından Mert Günok tercihiile daha yakındantanıdığı ve bildiği oyuncuyuseçti. Bu üçlünün genel performanslarının maç içerisinde belirleyici olacağını düşünüyorum.
HAKEM TEMPOYU DÜŞÜRMEMELİ
4- TÜRKİYE artık bu gerçekle, sürekli hakem tartışmaları ile yaşıyor. Hangi hakemin ismi açıklanırsa öncesinde bu tür yorumlar yapılıyor. Futbolortamımız itibarı ile budurum kaçınılmaz halegeldi. Hakem Halil Umut Meler için önemli olan karşılaşmanın genel temposunun ayarını kaçırmadan yönetebilmesi. Skoru etkileyebilecekkararlar almaması.