Sabah Spor’un iki usta yazarı, yarınki dev derbiyi kafalarında kurguladı

LEVENT TÜZEMEN

ALİ GÜLTİKEN

1- Derbi öncesinde takımdaki havayı nasıl görüyorsunuz?2- Teknik direktörleri kıyasladığımızda artıları ve eksileri nelerdir?3- Maçın seyrini değiştirecek 3 isim kim olur?4- Hakem Halil Umut Meler daha maç başlamadan eleştiriliyor! Hakem bu zorlu sınavda nelere dikkat etmeli?1- OKAN Buruk'un yaptığı motivasyon oyuncuları müthiş olumlu etkilemiş.Yabancı oyuncular, kazanma duygusu adına bu moralle daha çok öne çıkacaktır.2- SEZON başından bu yana Okan hoca, takımla birlikte çalışıyor. Sakatlıklar ve cezalılar yüzünden ideal kadroyu oluşturma konusunda sıkıntılar yaşadı ancak Karagümrük maçında kafasındaki 11'i oluşturdu. Bu kadronun sürpriz ismi 1 gol ve 1 asist yapan Emre Taşdemir oldu.Rashica'nın formu hücuma güç katacak, liderlik konusunda Mertens ve Mata süre olarak ortak hareket edecek. İcardi'nin idmanlardaki istekli oluşu ve çalışkanlığı Okan hocanın yüzünü güldürüyor.Yerlilere ve özellikle Cenk'e çok daha fazla şans tanıyacaktır. Planlarını ilk derbiyi kaybetmemek üzerine yapacaktır.3- RASHICA, İcardi ve kaleci Fernando Muslera tecrübesi ve arkadaşlarına güven vermesi ile takımına büyük destek sağlıyor.Rashica'nın kanatta oynaması, hızlı düşünmesi ve egoist olmaması hücum zenginliği sağlıyor.4- HALİL Umut Meler Türkiye'nin Avrupa'daki gururu.Pozisyonlara yakın olmalı, hata yapmama adına sadece VAR uyarısı beklememeli, VAR'a da gerektiğinde danışmaktan çekinmemeli.1- ŞU anda Beşiktaş, psikolojik olarak ağırlıklarını attı ve bir hayli rahatladı. Şenol hocanın yeniden takımın başına geçmesi ile birlikte oluşan hava, 5 gollü galibiyet herkesi mutlu ediyor. Bu da beraberinde takıma güven de getirdi. G.Saray maçı artı bir motivasyon da sağlayacaktır.2- HER iki teknik adam da şampiyonluk yaşamış isimler.Okan hoca da büyük camiaların karşısında başarılı olmuş ve onlara karşı şampiyonluk yaşamış biri.Önemli olan karşılaşma gününde taktik, sistem ve organizasyon olarak maçı elinde tutabilmek.ama esas belirleyici olan yine bireysel oyuncu performansları olacaktır.3- İLK sıraya Weghorst'u yazarız. Tabii Josef de Souza'nın da çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.Bu üçlünün genel performanslarının maç içerisinde belirleyici olacağını düşünüyorum.4- TÜRKİYE artık bu gerçekle, sürekli hakem tartışmaları ile yaşıyor. Hangi hakemin ismi açıklanırsa öncesinde bu tür yorumlar yapılıyor.Hakem Halil Umut Meler için önemli olan karşılaşmanın genel temposunun ayarını kaçırmadan yönetebilmesi.