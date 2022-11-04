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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Sabah Spor’un iki usta yazarı, yarınki dev derbiyi kafalarında kurguladı

Sabah Spor’un iki usta yazarı, yarınki dev derbiyi kafalarında kurguladı
SORULAR
1- Derbi öncesinde takımdaki havayı nasıl görüyorsunuz?
2- Teknik direktörleri kıyasladığımızda artıları ve eksileri nelerdir?
3- Maçın seyrini değiştirecek 3 isim kim olur?
4- Hakem Halil Umut Meler daha maç başlamadan eleştiriliyor! Hakem bu zorlu sınavda nelere dikkat etmeli?


LEVENT TÜZEMEN
G.SARAY'IN FARKI YILDIZLARI



KAZANMA DUYGUSU AĞIR BASIYOR
1- OKAN Buruk'un yaptığı motivasyon oyuncuları müthiş olumlu etkilemiş. Özellikle başkan Özbek ve yönetimin, teknik heyet ve futbolculara gösterdiği ilgi derbi öncesinde moralleri yukarı çekti. Yabancı oyuncular, kazanma duygusu adına bu moralle daha çok öne çıkacaktır. Juan Mata'nın ve Fernando Muslera'nın ortaya koyduğu liderlik yerli ve yabancı oyuncuların Beşiktaş derbisine kafaca daha iyi hazırlanacaklarını da gösteriyor.

OKAN BURUK BİR ADIM ÖNDE
2- SEZON başından bu yana Okan hoca, takımla birlikte çalışıyor. Sakatlıklar ve cezalılar yüzünden ideal kadroyu oluşturma konusunda sıkıntılar yaşadı ancak Karagümrük maçında kafasındaki 11'i oluşturdu. Bu kadronun sürpriz ismi 1 gol ve 1 asist yapan Emre Taşdemir oldu. Abdülkerim'in dönüşü Muslera ve Nelsson'u da rahatlatır. Rashica'nın formu hücuma güç katacak, liderlik konusunda Mertens ve Mata süre olarak ortak hareket edecek. İcardi'nin idmanlardaki istekli oluşu ve çalışkanlığı Okan hocanın yüzünü güldürüyor. Şenol Güneş tamamen oyun tecrübesini ortaya koymaya çalışacaktır çünkü mevcut oyuncularla kısa birliktelik yaşadı. Yerlilere ve özellikle Cenk'e çok daha fazla şans tanıyacaktır. Planlarını ilk derbiyi kaybetmemek üzerine yapacaktır. G.Saray taraftarının gücü, oyuncuların coşkusu ve isteği Okan hocayı bir adım önde gösteriyor.

MAURO İCARDI ZENGINLİK KATIYOR
3- RASHICA, İcardi ve kaleci Fernando Muslera tecrübesi ve arkadaşlarına güven vermesi ile takımına büyük destek sağlıyor. İcardi, güçlü fiziği ve çalışkanlığı ile hücumda üretkenlik yaratıyor. Rashica'nın kanatta oynaması, hızlı düşünmesi ve egoist olmaması hücum zenginliği sağlıyor.

VAR'DAN UYARI BEKLEMESİN!
4- HALİL Umut Meler Türkiye'nin Avrupa'daki gururu. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar yönetiyorsa bu başarısını derbiye de taşımalı. Pozisyonlara yakın olmalı, hata yapmama adına sadece VAR uyarısı beklememeli, VAR'a da gerektiğinde danışmaktan çekinmemeli.


ALİ GÜLTİKEN
ANAHTAR WEGHORST!



PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLADILAR
1- ŞU anda Beşiktaş, psikolojik olarak ağırlıklarını attı ve bir hayli rahatladı. Şenol hocanın yeniden takımın başına geçmesi ile birlikte oluşan hava, 5 gollü galibiyet herkesi mutlu ediyor. Bu da beraberinde takıma güven de getirdi. G.Saray maçı artı bir motivasyon da sağlayacaktır. Genel olarak Beşiktaş, olumlu bir hava ile derbiye hazır olacaktır.

DERBİLERDE GEÇMİŞE BAKILMAZ
2- HER iki teknik adam da şampiyonluk yaşamış isimler. Fakat Şenol Güneş kariyer itibarı ile daha fazla büyük takım çalıştırdı ve bunun avantajına sahip. Okan hoca da büyük camiaların karşısında başarılı olmuş ve onlara karşı şampiyonluk yaşamış biri. Derbiler öyle karşılaşmalardır ki futbolcu açısından da teknik adam açısından da geçmiş günü neticelendirmez… Önemli olan karşılaşma gününde taktik, sistem ve organizasyon olarak maçı elinde tutabilmek. Hem Şenol Güneş'in hem de Okan Buruk'un bunu yapabilme kabiliyetleri var ama esas belirleyici olan yine bireysel oyuncu performansları olacaktır.

KRİTİK OYUNCU JOSEF DE SOUZA
3- İLK sıraya Weghorst'u yazarız. Tabii Josef de Souza'nın da çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her zaman atanın yanında tutan da önemli. Şenol hoca, ilk maçından Mert Günok tercihi ile daha yakından tanıdığı ve bildiği oyuncuyu seçti. Bu üçlünün genel performanslarının maç içerisinde belirleyici olacağını düşünüyorum.

HAKEM TEMPOYU DÜŞÜRMEMELİ
4- TÜRKİYE artık bu gerçekle, sürekli hakem tartışmaları ile yaşıyor. Hangi hakemin ismi açıklanırsa öncesinde bu tür yorumlar yapılıyor. Futbol ortamımız itibarı ile bu durum kaçınılmaz hale geldi. Hakem Halil Umut Meler için önemli olan karşılaşmanın genel temposunun ayarını kaçırmadan yönetebilmesi. Skoru etkileyebilecek kararlar almaması.

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Sabah Spor’un iki usta yazarı, yarınki dev derbiyi kafalarında kurguladı
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