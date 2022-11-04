Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."

GÜRCAN BİLGİÇ: ESKİ KURT

Jesus tam bir "eski kurt" olduğunu gösterdi. Lucescu ile aralarındaki rekabeti daha önceki üç maçta hissetmiştik. "30 faul" çıkışına, Rumen hoca elediği maç sonrasında, "Faulleri saydılar mı yine?" diye cevap vermişti. Bu maç öncesinde de rotasyondan, ligin önemli olduğundan bahsederek, "Ben kazanırım kardeşim" raconunu kesen bir on bir açıkladı. Sonra ne mi oldu? Dinamo Kiev son saniyelere kadar "sıfır" isabetli şut ile oynadı. Golleri atan-kaçıran Fenerbahçe idi. Oyuna da hükmettiler, rakibin sertliğine de direndiler, sahadaki "hakemcik" de seyretti onları.