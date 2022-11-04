Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Rennes'in AEK Larnaca'ya karşı puan kaybetmesinin ardından grubunu lider tamamladı.
Önemli bir başarı elde eden sarı-lacivertliler, play-off turunu pas geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Bu mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve genç yıldız Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsettiler.
İşte yazarların görüşleri;
ÖMER ÜRÜNDÜL: BİRİNCİLİK RENNES MAÇINDA GELDİ!
Dinamo Kiev eski gücünden çok uzak, düşüş içerisinde bir takım. Ama tahmin ettiğim gibi bu maça prestij mücadelesi olarak bakıp ellerinden geldiğince hırslı ve disiplinli oynadılar. Fenerbahçe 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline aldı ama ilk yarı boyunca pozisyon açısından yetersiz kaldı. İki pozisyon oldu...
Önce rakip kaleci ve defans anlaşmazlığından birbirlerine çarptılar, Arda'da kaliteli bir aşırtmayla golü attı. İkinci pozisyonda ise yine onların defans hatasından Valencia kaleciyi geçti ama çok çapraza geldiğinden kaleyi bulamadı. Devrenin uzatma bölümünde de ikinci gol duran toptan geldi.
"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI..."
İkinci yarıda gene Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. Beklendiği gibi belli bir zaman diliminde Jesus'un değişiklikleri başladı. Ama giren oyunculardan bu sefer önemli bir katkı gelmedi. Üstelik rakip 10 kişi kalmasına rağmen. Sonuçta Fenerbahçe kontrolünde giden maçı 2 farkla kazandı.
Rennes'de AEK Larnaca'yla berabere kalınca Fenerbahçe grubu lider tamamladı. Bu birincilik tabii ki geçen haftaki Rennes karşısındaki müthiş geri dönüşten kaynaklandı. Önemli maç eksikliğine rağmen 60 dakika sahada kalan Arda başarılıydı. Crespo yine her zamanki gibi garantili görev adamıydı. Arao da iyi oynadı. En büyük hayal kırıklığı Batshuayi oldu. Hiçbir olumlu katkı vermedi.
Dün gece Fenerbahçe ligdeki iyi gidişten sonra UEFA'daki grubunda başarıyla tamamlamış oldu. Takımlarımız dün gece Avrupa kulvarında 3 galibiyet 1 beraberlik alarak ülke puanına ciddi bir katkı sağladı.
GÜRCAN BİLGİÇ: ESKİ KURT
Jesus tam bir "eski kurt" olduğunu gösterdi. Lucescu ile aralarındaki rekabeti daha önceki üç maçta hissetmiştik. "30 faul" çıkışına, Rumen hoca elediği maç sonrasında, "Faulleri saydılar mı yine?" diye cevap vermişti. Bu maç öncesinde de rotasyondan, ligin önemli olduğundan bahsederek, "Ben kazanırım kardeşim" raconunu kesen bir on bir açıkladı. Sonra ne mi oldu? Dinamo Kiev son saniyelere kadar "sıfır" isabetli şut ile oynadı. Golleri atan-kaçıran Fenerbahçe idi. Oyuna da hükmettiler, rakibin sertliğine de direndiler, sahadaki "hakemcik" de seyretti onları.
"TOPA HER DEĞDİĞİNDE HEYECANLANDIRDI"
Devre bittiğinde sosyal medyaya baktım. "Hakemlerdi, takke düştüydü" falan yoktu yazanlar. Rennes maçının devresi bittiğinde "biti kanlananlar" 17 yaşındaki bir oyuncuya; Arda Güler'e "saygı duruşu" yapıyorlardı.
Evet; başka bir oyuncu geliyor ülkemize. Hani, "Türk futboluna armağan olsun" denir ya, öyle bir çocuk. Topa her değdiğinde heyecanlanıyor, "Acaba ne yapacak?" diye bekliyorsunuz.
Hakemler açıklandığında İvan Bebek dördüncüydü. UEFA tepkiyi görünce geri adım attı ama sahadaki o'nu aratmadı. Çift sarı kartlık pozisyonda faul bile vermedi. Fenerbahçe kazandı diye bunlar göz ardı edilecek. Ama bilin istedim.
"HESABINI GÖRDÜ"
Rennes maçını da kolluyorduk. Erken de attılar golü. Arao'nun golüyle soyunma odasına gitmek, iki farkı bulmak Fransa'ya da mesaj oldu. Grubu lider bitirip, mart ayına 16'da başlama biletini alıp, pazartesiyi bekleyecekler.
"Lig'de önemli maçım var" diyerek grup liderliğini riske eden Sivasspor maçına, her futbolcusunun terini akıttığı bir maç sonrasında geliyor Jesus.
Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Jesus, Lucescu ile hesabını gördü, pazartesi için defterindeki notlara bakıyor.