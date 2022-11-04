Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcüsüyle vedalaşıyor! Kanarya’da ayrılık rüzgarı başladı...

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, son olarak Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti.
Bu skorla beraber puanını 14'e yükselten Jorge Jesus'un öğrencileri, gruptan lider olarak ayrılarak son 16 turuna doğrudan katılım hakkı elde etti.
Arda, bu sezon 3. kez ilk 11 deneyimini yine bir Avrupa deplasmanında Dinamo Kiev'e karşı yaşadı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Polonya'ya getirilmeyen Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, önemli karşılaşmada forma giyemedi.
ALTYAPIDAN 5 İSİM KADRODAYDI
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler maça ilk 11'de başlarken, kaleciler Ertuğrul Çetin (19) ve Furkan Onur Akyüz (17) ile savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir (18) ve orta saha Yusuf Kocatürk (18) yedek soyundu.
KANARYA'DA DEV AYRILIK
Fenerbahçe'de bu sezon Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle arka planda kalan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.
Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalyan Ligi ekiplerinden Spezia, 31 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgileniyor.
Serdar Dursun'un adı yaz transfer döneminin son günlerinde Dinamo Kiev ve Adana Demirspor'la da anılmıştı.
Fenerbahçe'de geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu, çıktığı 37 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Serdar Dursun, bu sezon ise 11 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.