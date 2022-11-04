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Giriş Tarihi: 4.11.2022 07:16 Son Güncelleme: 4.11.2022 07:20

Son dakika haberi: Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı! Kanarya Kiev engelini kolay geçti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı! Kanarya Kiev engelini kolay geçti...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'e konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek grubundan lider çıkmayı başardı ve son 16 turuna doğrudan katılım hakkı kazandı. İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. maçlar oynanırken, Fenerbahçe, grup aşamasındaki son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı.

Karşılaşmalardan 14 puan elde eden Fenerbahçe, grubu lider tamamladı ve son 16 takım arasına kaldı. Rennes grubu 12 puanla ikinci tamamlarken, AEK Larnaca 5 puanla 3., Dinamo Kiev ise 1 puanla 4. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

10. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında Osayi-Samuel'in ters vuruşunda ceza sahası içinde Buyalskiy topu önünde buldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

34. dakikada Dinamo Kiev savunmasının hatasında ceza sahası dışında kaleciden önce araya giren Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

60'ıncı dakikada Arao'nun arapasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda kaleci Bushcnan gole izin vermedi.

68'inci dakikada Dinamo Kiev 10 kişi kaldı. Sol kanattan topla birlikte hareket eden Ferdi, Zabarnyi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Zabarnyi'ye ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

70'inci dakikada Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Bushcnan son anda meşin yuvarlağı kornere yolladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı! Kanarya Kiev engelini kolay geçti...
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