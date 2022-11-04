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Giriş Tarihi: 4.11.2022 16:55 Son Güncelleme: 4.11.2022 17:00

Son dakika haberi: Galatasaray'dan 3 yıldız transferi birden! Milli yıldızı da kadrosuna katacak...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan 3 yıldız transferi birden! Milli yıldızı da kadrosuna katacak...

Sno dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray yarın evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray'da diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da transfer listesindeki oyuncular da netleşmeye başladı. Okan Buruk'un onayı doğrultusunda hareket eden yönetim Milli yıldızın da aralarında olduğu 3 oynucuyu Ocak ayında bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Ligi'nde yarın evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da gözler mutlak galibiyete çevrildi. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde inişli çıkışlı bir futbol sergileyen sarı-kımızılı takımda transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Okan Buruk'un da onayı doğrultusunda transfer yapmak için kolları sıvadı.

Bu sezon Kerem ve Yunus ikilisinden beklediği verimi alamayan yönetim, kanatlara yeni transferler yapmak istiyor. Kerem bu sezon sadece 2 gol atarken, Yunus Akgün sadece 1 asist yapabildi.

Kanatları daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray yapacağı transferleri belirledi ve kolları sıvadı. Ocak ayında kanat transferlerini açıklamak isteyen Cimbom, flaş transferlere imza niyetinde.

HALİL AKBUNAR İÇİN NABIZ YOKLANDI

Göztepe'den Belçika ekibi Westerlo'ya tranfser olan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Halil Akbunar için yönetim masaya oturacak. Fanatik'in haberine göre Galatasaray ile Hail Akbunar prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Halil, Belçika'da hala oturma izni almaması sebebiyle burada mutlu olmadığı ifade edildi.

G.SARAY BU SEFER CENGİZ'İ BİTİRMEK İSTİYOR

Bir süredir Cengiz Ünder'le de ilgilenen Galatasaray bu tranfseri sonlandırmak istiyor. Ara transfer dönemi için görüşmelerini sıklaştıran yönetim oyuncuyla büyük aşamalar kaydetti.

Sarı- Kırmızılılar, Milli yıldızı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya hazırlanıyor. Marsilya cephesi de oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Milli yıldız da az forma şansı bulduğu için teklife sıcak bakıyor.

G.SARAY'DAN BİR SÜRPRİZ HAMLE DAHA

G.Saray için bir başka transfer iddiası da Norveç basınından geldi. G.Saray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'yi de gündemine aldı. Haber,, "Galatasaray'ın gözü Osame Sahraoui'de" başlığıyla verilirken Norveç ekibinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç futbolcu için önlem almaya hazırlandığı ifade edildi.

Fas asıllı Sahraoui bu sezon 29 maçta forma giydi ve 6 gol 5 asist kaydetti. Genç oyuncu iki kanatta da görev yapabiliyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan 3 yıldız transferi birden! Milli yıldızı da kadrosuna katacak...
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