Son dakika haberi: Galatasaray’dan 3 yıldız transferi birden! Milli yıldızı da kadrosuna katacak...

Spor Toto Süper Ligi'nde yarın evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da gözler mutlak galibiyete çevrildi. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde inişli çıkışlı bir futbol sergileyen sarı-kımızılı takımda transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Okan Buruk'un da onayı doğrultusunda transfer yapmak için kolları sıvadı.