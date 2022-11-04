Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak bir üst tura yükselen Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Üst tura lider olarak çıktığı için play-off kısmını pas geçerek direkt son 16'ya kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlarla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart'ta oynanacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle;

AEK Larnaca

Sheriff

Bodo Glimt

Ludogorets

Lazio

Karabağ

Braga

Trabzonspor

Fiorentina

Dnipro

Gent

Anderlecht

Cluj

Lech Poznan

Partizan

Basel