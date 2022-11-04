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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:41

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Hearts'ı yenerek grubunu lider tamamlamış ve direkt son 16 turuna kalmıştı. Başakşehir'in son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak bir üst tura yükselen Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Üst tura lider olarak çıktığı için play-off kısmını pas geçerek direkt son 16'ya kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlarla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart'ta oynanacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle;

AEK Larnaca
Sheriff
Bodo Glimt
Ludogorets
Lazio
Karabağ
Braga
Trabzonspor
Fiorentina
Dnipro
Gent
Anderlecht
Cluj
Lech Poznan
Partizan
Basel

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Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
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